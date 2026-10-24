Flick redessine le onze du Barça : trois changements attendus pour le Clasico

L'absence du Français Jules Koundé pour le choc entre le Barça et le Real Madrid, prévu demain dimanche à l'occasion du Clasico, a été confirmée, après qu'il n'a pas réussi à se remettre de la blessure à la cheville dont il a souffert la semaine dernière. L'entraîneur allemand Hansi Flick se voit ainsi contraint de s'appuyer de nouveau sur la ligne défensive qui a disputé la rencontre face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions, avec des changements attendus au milieu de terrain et en attaque.

Selon le journal espagnol « Sport », Koundé n'a pas pu participer à l'entraînement collectif du Barça aujourd'hui samedi, malgré ses tentatives intensives pour se rétablir et être présent pour la rencontre, ce qu'a confirmé Flick lors de la conférence de presse d'avant-match.

L'absence du défenseur français accroît les soucis défensifs du Barça, alors que se poursuivent les absences d'Eric García et d'Andreas Christensen, ce qui pousse Flick à conserver les mêmes options défensives sur lesquelles il s'est appuyé face au Paris Saint-Germain, avec la présence d'Álex Campos parmi les remplaçants.

L'arrière-garde devrait être composée de Pau Cubarsí et de Gerard Martín dans l'axe de la défense, aux côtés de Xavi Espart sur le flanc droit et de João Cancelo sur le flanc gauche, tandis qu'Alejandro Balde attend sa chance sur le banc des remplaçants, après avoir participé quelques minutes seulement lors de la rencontre face à Paris.

Au milieu de terrain, Flick compte procéder à un ajustement forcé en raison de la blessure de Dani Olmo à l'ischio-jambier gauche, qui l'éloignera des terrains pour une durée d'un mois. Fermín López prendra sa place, aux côtés de Pedri et de Rodri dans l'entrejeu, selon la composition attendue.

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La liste du Barça compte également la présence d'Oriol Jörin, l'un des talents montants de l'académie du club, tandis que Frenkie de Jong se rapproche d'un retour à la compétition, après s'être remis de la blessure au genou dont il a souffert durant la Coupe du monde. Sa présence dans la liste pour le troisième match consécutif pourrait lui offrir l'occasion de sa première apparition cette saison.

En attaque, Flick s'apprête à s'appuyer sur le trio titulaire, avec Raphinha au poste d'attaquant, aux côtés de Lamine Yamal sur le flanc droit et d'Anthony Gordon sur le gauche, avec la possibilité de faire entrer Adeyemi en remplacement de l'ailier anglais si les circonstances du match l'exigent.

Il est également attendu que Hamza Abdelkarim rejoigne la liste de l'équipe première, après avoir participé la semaine dernière avec l'équipe réserve face à Utebo, une étape qui offre à Flick une option supplémentaire avant le choc tant attendu face au Real Madrid.