Flick : Raphinha a pris la meilleure décision pour le Barça, et je ne pense pas au transfert d'Alvarez

Le entraîneur du Barça, Hansi Flick, a salué la décision de prolonger le contrat de la star brésilienne Raphinha avec le club catalan au cours des derniers jours.

Flick a déclaré, en conférence de presse avant le match entre le Barça et l'Atlético Madrid lors de la 12e journée de Liga : « La prolongation du contrat de Raphinha ? C'est la meilleure décision pour le Barça et pour Raphinha. J'en suis très heureux, c'est un joueur formidable et le capitaine de notre équipe. »

Interrogé sur Julián Álvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, l'entraîneur allemand a répondu : « C'est un joueur formidable à mes yeux, mais il joue à l'Atlético Madrid, et je dois me concentrer sur mon équipe. »

Il a conclu : « Julián Álvarez appartient-il désormais au passé ? Je n'aime pas parler de joueurs qui évoluent dans d'autres clubs. Je me concentre sur les joueurs de mon équipe, et je suis très satisfait de la situation actuelle du groupe. Nous avons de nombreuses options en attaque, et je ne pense à rien d'autre. »

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Rappelons que Julián Álvarez était le premier choix de Flick pour renforcer l'attaque avec une nouvelle recrue l'été dernier, mais l'Atlético a refusé d'autoriser le transfert du joueur au Barça.