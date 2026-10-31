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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-TRAININGAFP
Traduit par

Flick prépare un milieu de terrain inédit face à Alavés

FC Barcelone vs Deportivo Alaves
FC Barcelone
Deportivo Alaves
LaLiga
H. Flick
Gavi
Espagne

Flick rebat les cartes au milieu de terrain du Barça

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Toutes les indications laissent penser que Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, s'appuiera sur un milieu de terrain inédit lors de la rencontre face au Deportivo Alavés, samedi soir, dans le cadre de la 11e journée de la Liga.

Le journal Sport a indiqué que l'absence de Fermín López et de Dani Olmo oblige Flick à chercher une troisième option pour accompagner le duo incontournable au milieu de terrain, Pedri et De Jong… non, plutôt le duo De Jong : Flick devra accompagner Rodri et Pedri.

La solution sera Gavi, qui disputera son cinquième match cette saison, et le troisième en tant que titulaire.

La titularisation de Gavi sera l'une des surprises attendues dans le onze de départ du Barça lors du match face à l'Alavés. Si cela se confirme, nous assisterons au septième changement effectué par Flick dans la composition du milieu de terrain de l'équipe depuis le début de la saison.

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Ce sera la première fois que Rodri, Pedri et Gavi se retrouveront ensemble sur le terrain sous le maillot du Barça.

Gavi est actuellement le septième joueur le moins utilisé de l'équipe catalane, après n'avoir disputé que 191 minutes, ne devançant dans ce domaine que les gardiens remplaçants Livaković et Szczęsny, ainsi que Baldé, Frenkie de Jong, Hamza Abdelkrim et Brian Fariñas.

Le dernier match dans lequel Gavi est apparu est la rencontre face au Paris Saint-Germain, qui s'est soldée par une défaite 4-2 au Parc des Princes, où il a joué une demi-heure après avoir débuté la rencontre sur le banc.

Jusqu'à présent, Gavi a évolué au milieu de terrain aux côtés de l'un des deux, Rodri ou Pedri, mais il n'a encore jamais joué avec les deux ensemble sur le terrain.

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