Flick ouvre le feu après le choc du Clasico : « Vous ne regardez que les matches ?! »

L'Allemand Hansi Flick, entraîneur du Barça, n'a pas caché sa déception après la défaite dans le Clásico face au Real Madrid, mais il a adressé un message remarqué concernant la pression des matchs et l'enchaînement des déplacements, estimant que la fatigue physique s'était répercutée sur la performance de son équipe, tout en refusant d'en faire une excuse pour la défaite.

Le Barça s'est incliné sur son terrain et devant son public face au Real Madrid, sur le score de deux buts à un, dans le cadre de la 10e journée du championnat d'Espagne.

Flick a déclaré sur un ton agacé : « Vous ne regardez donc que les matchs ? Nous jouons ici et là, et parfois il n'y a que deux jours seulement entre les rencontres. »

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L'entraîneur allemand a illustré son propos par la difficulté du calendrier de l'équipe, expliquant que la délégation du Barça était restée trois heures à l'intérieur de l'avion lors d'un des déplacements vers Séville, avant de décider de retourner à l'hôtel et d'y passer la nuit, puis de se rendre directement à Paris le lundi.

Il a ajouté que parler de la pression du calendrier après la défaite pouvait donner l'impression d'une tentative de chercher des excuses, assurant qu'il ne voulait pas justifier le résultat, mais qu'il préférait aborder ces circonstances lorsque l'équipe remporte des victoires, afin que ses propos ne soient pas perçus comme une fuite de responsabilité.

Flick a insisté sur le fait que le problème le plus évident qu'il avait relevé durant le Clásico était le manque de fraîcheur et de vivacité chez ses joueurs, soulignant que la récupération de la condition physique serait une priorité au cours de la période à venir, d'autant qu'il reste trois matchs avant la trêve internationale.

L'entraîneur du Barça a dévoilé son plan pour gérer la fatigue, expliquant que les joueurs internationaux bénéficieraient de deux jours de repos, tandis que le reste des joueurs effectuerait des entraînements quotidiens selon le programme défini, l'équipe devant avoir une journée de repos le mardi, avant d'entamer la préparation du prochain affrontement.

Flick a affirmé que la récupération de la forme ne dépendait pas uniquement du staff technique, mais exigeait l'engagement des joueurs en matière de récupération, de réathlétisation, d'une alimentation saine et d'un bon sommeil, déclarant que chacun était tenu de prendre les bonnes décisions en dehors du terrain afin que l'équipe puisse rivaliser et décrocher des victoires.

Au sujet du déroulement du Clásico, l'entraîneur allemand a reconnu que le Barça ne pouvait ignorer la défaite, exprimant sa déception quant au résultat, mais il a estimé que la performance de l'équipe s'était améliorée après la pause, surtout après avoir égalisé à 1-1, lorsque ses joueurs étaient parvenus à maîtriser le cours du jeu, mais qu'ils avaient manqué de réussite à certains moments.

Flick a conclu ses propos en saluant la prestation du Real Madrid, expliquant que le club madrilène avait défendu avec efficacité et n'avait pas laissé au Barça les espaces dont il avait besoin pour créer le danger, pour sortir vainqueur d'un affrontement qui a de nouveau révélé l'importance de la condition physique et de l'exploitation des occasions dans les grands matchs.