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Les quatre buts inscrits par Barcelone face au Sabah, club azerbaïdjanais, n'ont pas suffi à satisfaire pleinement Hansi Flick. Même lors d'une soirée européenne conclue par une large victoire, l'entraîneur allemand s'est retrouvé face au problème qui le poursuit depuis son arrivée sur le banc du club catalan : l'incapacité à garder sa cage inviolée.

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L'agacement de Flick était manifeste lors du match face au Sabah, remporté 4-1 par Barcelone à Bakou en Ligue des champions, après le but encaissé par son équipe alors qu'elle menait 4-0.

La réaction de l'entraîneur allemand n'a rien eu d'anodin : il a ôté son manteau et l'a jeté sur le banc, une scène qui traduisait l'ampleur de son mécontentement face à ce but concédé, alors même que son équipe avait pratiquement assuré une victoire confortable.

Selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », ce qui s'est passé à Bakou illustre l'un des problèmes qui tourmentent le plus Flick, d'autant que les buts encaissés sont devenus un phénomène récurrent dont Barcelone peine à se débarrasser, même lorsqu'il domine et s'impose avec des écarts confortables.

Un chiffre choquant poursuit Flick lors de sa troisième saison

Les chiffres révèlent l'ampleur des difficultés défensives de Barcelone : l'équipe n'a gardé sa cage inviolée que lors de 5 des 18 matchs officiels disputés en 2026-2027, un ratio qui inquiète le staff technique au vu des ambitions du club, qui vise tous les titres.

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Plus frappant encore, 3 des cinq clean sheets de l'équipe sont survenues lors des quatre premières journées de Liga, face à Elche, l'Athletic Bilbao et Valence.

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Mais la situation a nettement changé ensuite. Depuis le cinquième match, face au Feyenoord, et jusqu'à la rencontre contre le Sabah, Barcelone n'a empêché ses adversaires de marquer qu'à deux reprises, face à Getafe et Aston Villa.

Tous les autres adversaires sont parvenus à trouver le chemin des filets catalans, y compris lors de matchs conclus par de larges succès de Barcelone, ou lors de ceux où il s'est incliné avec un écart net, comme face à Alavés.

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90 matchs sur 135 : la défense ne rassure pas Flick

Le problème ne se limite pas à la saison en cours, il s'étend à l'ensemble de la période passée par Flick à la tête du staff technique de Barcelone. Depuis son arrivée à l'été 2024, l'équipe a disputé 135 matchs officiels sous ses ordres et a encaissé au moins un but dans 90 d'entre eux.

D'après la statistique publiée par « Mundo Deportivo », Barcelone n'a pas réussi à garder sa cage inviolée dans près des deux tiers des matchs, un chiffre qui met en lumière un casse-tête défensif auquel l'entraîneur allemand n'a pas encore trouvé de solution définitive.

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Les matchs avec au moins un but encaissé se répartissent ainsi : 39 lors de la première saison, en 2024-2025, et 38 lors de la deuxième, en 2025-2026. Le même scénario se poursuit cette saison, puisque ses filets ont tremblé dans 13 des 18 matchs.

Le nombre de matchs n'est pas le seul problème

Si les chiffres paraissent inquiétants, Barcelone n'encaisse pas forcément beaucoup de buts à chaque match. Le principal problème réside dans la répétition des buts concédés, même lorsque les adversaires ne parviennent pas à se montrer très dangereux ni à menacer sa cage de façon continue.

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Lors de la première saison sous les ordres de Flick, l'équipe a encaissé 72 buts, avant de descendre à 63 lors de la deuxième. Ces 72 buts encaissés lors de sa première saison constituent toutefois le pire bilan défensif de l'équipe depuis au moins 18 ans, selon le quotidien espagnol.

Ainsi, le problème de Flick ne tient plus seulement à des erreurs individuelles ou aux détails d'un match en particulier : il est devenu un phénomène qui s'étend sur ses saisons avec le club catalan. Et si Barcelone continue d'afficher un niveau offensif élevé et d'enchaîner les victoires, garder sa cage inviolée reste un défi que l'entraîneur allemand n'a pas encore trouvé le moyen de relever durablement.