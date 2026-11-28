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Pedri continue d'asseoir son statut d'élément clé du Barça. Il est désormais le seul joueur de l'effectif, gardiens compris, à avoir disputé tous les matchs de la saison, signe évident de sa grande valeur technique et de la confiance que lui accorde l'entraîneur allemand Hansi Flick.

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Selon le quotidien espagnol « AS », Flick n'a pas accordé de repos à Pedri, titularisé malgré la faiblesse de l'adversaire, Sabah, lors du match disputé à Bakou.

Une décision prise malgré les gros efforts fournis par le joueur dimanche dernier face à Villarreal, où il a livré une prestation exceptionnelle. Le milieu espagnol a donc joué contre Sabah, mais il n'a disputé qu'une seule mi-temps, conformément à un accord préalable avec Flick.

« 45 minutes », a déclaré l'entraîneur allemand, en référence à la durée de jeu convenue pour Pedri.

Pedri approche de son 300e match sous le maillot du Barça : il en compte désormais 263, pour 29 buts et 37 passes décisives.

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Ce chiffre dépasse la simple anecdote, car il traduit l'importance du joueur et son statut. Il a fêté ses 24 ans pendant le déplacement et fait déjà figure de vétéran.

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Malgré son jeune âge, Pedri est devenu, aux côtés de Raphinha, l'un des principaux leaders de l'équipe. Depuis son arrivée au club catalan, il a toujours fait passer l'intérêt du groupe avant toute considération individuelle, en dépit de son éclat remarquable.

Cet état d'esprit est très apprécié au sein du club et dans le vestiaire. Pedri est en outre devenu dès le départ l'un des hommes de confiance de Flick, qui a quelque peu modifié cette saison sa gestion de la star espagnole championne du monde.

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Pedri a été titularisé lors de tous les matchs de Ligue des champions et a débuté 11 des 13 rencontres de Liga. Mais contrairement aux deux saisons précédentes, durant lesquelles Flick semblait le solliciter de manière intensive, il a été remplacé lors de tous les matchs de la saison en cours, à l'exception de quatre rencontres face au Betis, au Real Madrid, à l'Atlético de Madrid et à Villarreal.

Avant même le début du mois de décembre, Pedri cumulait déjà 1 512 minutes cette saison, dont 1 246 sous le maillot du Barça et 266 avec la sélection espagnole.

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Bien qu'il ne soit pas actuellement considéré comme un titulaire indiscutable dans les plans de Luis de la Fuente, il a pris part aux 15 derniers matchs consécutifs de l'Espagne, championne du monde.

Le sélectionneur espagnol fait donc clairement de Pedri l'un des principaux piliers de la sélection, indépendamment du débat récurrent et légitime sur la question de savoir s'il mérite une place de titulaire.

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Après les blessures de la saison dernière, au cours de laquelle Pedri n'a pas pu aborder la Coupe du monde au sommet de sa forme physique, Flick a décidé d'adopter une approche différente cette saison, en surveillant son temps de jeu et en veillant à lui accorder des périodes de repos adaptées.

L'entraîneur allemand sait que le Barça ne pourra pas aller au bout de la saison en jouant tous les titres si le milieu espagnol, qui donne le tempo à l'équipe et en est le moteur principal, n'est pas dans une condition physique optimale lui permettant de continuer à performer.

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C'est pourquoi Flick gère avec prudence le temps de jeu de Pedri, et l'on attend de voir comment il dosera ses apparitions lors des prochains matchs, notamment les quatre rencontres à venir face au Deportivo, à l'Atlético de Madrid, au Celta de Vigo et à Manchester City.

Comme beaucoup de joueurs, Pedri atteint son meilleur niveau lorsqu'il dispose de la fraîcheur et de la capacité physique nécessaires pour imposer son rythme aux matchs et en contrôler le déroulement.

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Le joueur espagnol espère être actuellement au top physiquement, mais il vise avant tout à atteindre son meilleur niveau en avril et mai 2027. C'est un objectif qu'il prépare désormais sur le long terme, soucieux de se montrer sous son meilleur jour lors de la phase décisive de la saison.