Flick : nous ne répéterons pas l'erreur de Paris dans le Clasico, et ce duo sera absent

Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a affirmé qu'il était prêt à affronter l'un des grands points forts du Real Madrid, demain dimanche, lors du Clasico de la 10e journée de Liga.

Flick a déclaré, en conférence de presse d'avant-match : « Je m'attends à affronter dans ce Clasico une équipe pleine de confiance, car nous parlons au final d'un grand club qui compte de grands joueurs et un grand entraîneur. Telle est ma vision de l'adversaire. »

Il a ajouté : « Cette équipe possède une grande qualité, notamment en attaque, et elle a livré de bonnes performances lors de ses derniers matchs. »

Interrogé pour savoir s'il avait travaillé les coups de pied arrêtés, Flick a répondu : « Les coups de pied arrêtés sont l'un des points forts du Real Madrid, qui est l'une des meilleures équipes dans ce domaine. Nous en avons parlé aujourd'hui et nous avons travaillé pour nous y préparer. Nous devons mieux défendre que nous ne l'avons fait à Paris. »

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Il a conclu : « Koundé ne jouera pas demain, et nous ne voulons pas prendre de risque avec lui, nous devons l'accepter. Olmo traversait une très bonne période et il était à 100 % de sa forme. Mais il n'a pas eu de chance. Nous devons l'accepter, il manquera de nombreux matchs, et cette situation n'est pas facile pour lui. Mais nous avons aussi Fermín. »



