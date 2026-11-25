Partager Suivez GOAL sur Google

Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, est sorti de la rencontre face à Sabah pleinement satisfait du résultat. Il n'a toutefois caché ni ses remarques sur certaines erreurs, ni son inquiétude pour Alejandro Balde, sorti blessé. Il a en revanche tout particulièrement salué Gabriel Jesus, qui a trouvé le chemin des filets malgré le peu de temps de jeu dont il dispose cette saison.

Publicité

Le FC Barcelone s'est largement imposé 4-1 face à Sabah, lors de la cinquième journée de la Ligue des champions, à l'occasion du plus long déplacement européen de l'histoire du club. Le club catalan a affronté un adversaire qui n'avait rien à perdre et qui a joué avec beaucoup de courage.

Interrogé en conférence de presse d'après-match sur sa satisfaction quant à la prestation des joueurs ayant eu moins de temps de jeu cette saison, Flick a répondu : « Oui, je suis content de leur performance. D'habitude, ce n'est pas facile, surtout dans un match comme celui-ci, parce que Sabah n'a rien à perdre et ne peut que gagner. »

Il a ajouté : « Je pense que nous avons eu plus de 70 % de possession en première période. La seule chose qui ne m'a pas plu, ce sont les erreurs que nous avons commises. C'étaient des erreurs faciles, et ce n'est pas comme ça que nous voulons jouer. »

Le technicien allemand a poursuivi : « Nous devons améliorer ces aspects, mais au final, prendre les trois points, c'est très bien. Je pense que nous avons joué avec plus d'intensité en seconde période et nous avons marqué trois buts. »

Publicité Publicité

Au sujet de Pedri, il a assuré : « Il va bien. Le plan était qu'il joue seulement 45 minutes et, quoi qu'il se passe pendant le match, qu'il sorte ensuite pour laisser entrer Dani Olmo, qui devait lui aussi jouer 45 minutes, pas plus. Je pense que c'était une bonne chose, tout comme pour les autres joueurs, afin de gérer la charge et le temps de jeu. »

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

Il a enchaîné : « J'ai été très content de la performance de tout le monde. Bien sûr, nous pouvons faire beaucoup mieux. Mais au final, je suis satisfait de notre maîtrise du match et de cette victoire 4-1. »

Concernant l'état d'Alejandro Balde après sa sortie, Flick a révélé que le joueur avait subi une légère torsion : « Balde a subi une légère torsion, c'est pour ça qu'il a dû quitter le terrain. Nous ne savons pas encore exactement ce qui s'est passé, donc nous devons attendre demain pour connaître son état. Nous espérons que tout ira bien. »

Publicité

Flick a salué la prestation de Balde durant l'heure qu'il a disputée : « Il a fait un bon match et, pour moi, sa performance a été excellente aussi. Comme vous le savez, ce n'est pas facile pour un joueur qui n'a pas beaucoup de temps de jeu d'être soudainement aligné dans un match comme celui-ci. Je veux simplement dire qu'il a fait du bon travail. »

Flick a également évoqué Gabriel Jesus, qui en est à 5 buts malgré son faible temps de jeu : « Comme vous le savez, ce n'est pas facile pour Gabriel, parce qu'il passe derrière Raphinha, qui veut toujours jouer le plus de minutes possible et qui est un joueur très important pour nous. Mais Gabriel s'entraîne avec une grande concentration, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. J'aime sa qualité à l'entraînement et son état d'esprit toujours positif. »

Publicité

Il a souligné : « Quand il est arrivé ici, je lui ai parlé et je lui ai dit que je ne savais pas comment les choses allaient se passer ni quelle serait sa situation. Je lui ai dit qu'il aurait parfois moins de temps de jeu, et il l'a parfaitement accepté, parce qu'il veut aider l'équipe. »

Il a poursuivi : « Quand on regarde la qualité de Jesus et qu'on voit qu'il a marqué cinq buts en si peu de minutes, c'est formidable. Et c'est très important d'avoir des joueurs de cette qualité sur le banc, prêts à entrer quand nous avons besoin d'eux. »

Publicité

Interrogé sur les remplaçants et sur le fait de savoir s'ils en avaient fait assez pour concurrencer les titulaires, Flick a déclaré : « Quand on n'a pas eu beaucoup de temps de jeu lors des matchs précédents, il est difficile d'être soudainement aligné dans un match comme celui-ci. Mais ils ont livré une bonne prestation et fait du bon travail. »

Flick a conclu : « Je suis content d'eux, et c'est exactement ce que j'attends d'eux. Surtout en seconde période, nous avons dominé le match et réussi à marquer. Prendre les trois points ici est extrêmement important. Je sais que tout le monde peut considérer la victoire comme normale pour nous, mais ce genre de match n'est pas toujours facile. »