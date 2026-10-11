Flick met en garde les joueurs du Barça contre « l'ambiance hostile »

Le FC Barcelone s'apprête à disputer la deuxième journée de la Ligue des champions mardi prochain, lorsqu'il se rendra sur la pelouse du Galatasaray en tant qu'adversaire redoutable.

Barcelone avait entamé son parcours en Ligue des champions par une large victoire face au Feyenoord, sur le score de 5-1.

Selon le journal Sport, l'Allemand Hansi Flick, entraîneur du Barça, a mis en garde les joueurs de son équipe catalane contre tout relâchement face à la formation turque.

Flick a expliqué, aussi bien dans les coulisses du club que lors de ses déclarations publiques, que le déplacement à Galatasaray constitue une étape extrêmement importante dans le calendrier.

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Hansi Flick nourrit un grand respect pour Galatasaray, estimant que le club turc dispose d'un effectif de très haut niveau, avec des joueurs affichant de grandes performances sur la scène internationale, à commencer par Victor Osimhen et Leroy Sané.

Du point de vue du staff technique du Barça, la rencontre face à Galatasaray représente l'un des déplacements les plus difficiles de la phase de ligue, d'une difficulté comparable à celle du match contre le Paris Saint-Germain.

Outre la qualité de l'adversaire, le facteur de l'ambiance dans les tribunes se distingue. Lors de la conférence de presse qui a suivi le match contre Getafe, Flick a adressé un avertissement clair à ses joueurs au sujet de l'atmosphère qui les attend, la décrivant comme la plus bouillante et le stade le plus bruyant de toute l'Europe.

Bien que les joueurs du Barça aient l'expérience de matches disputés sous une pression immense, comme la confrontation face à l'Inter Milan en demi-finale à San Siro, le message transmis au vestiaire les prévient qu'ils affronteront une ambiance extrêmement hostile, peut-être la plus intense qu'ils aient jamais connue dans un stade de football.

Flick exige de ses joueurs une concentration maximale afin de revenir d'Istanbul avec les trois points.