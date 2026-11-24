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Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, a affiché son respect pour le club azerbaïdjanais de Sabah, estimant que celui-ci possède une bonne philosophie de jeu qui le rendrait capable de rivaliser en Liga. Il a également évoqué la participation de Pau Cubarsí et critiqué la manière dont les arbitres ont traité son équipe lors des derniers matchs.

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Flick a évoqué la préparation du Barça avant cette rencontre, soulignant l'importance d'aborder le match avec concentration et un moral élevé, d'autant que l'équipe azerbaïdjanaise ose relancer depuis l'arrière et ne craint pas d'avoir le ballon ni de chercher à construire des attaques.

Le match entre Barcelone et Sabah se disputera demain, mercredi soir, au Stade olympique de Bakou, en Azerbaïdjan, dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Le club catalan cherchera à prolonger sa bonne dynamique et à se rapprocher d'une qualification directe pour les huitièmes de finale.

Barcelone occupe la cinquième place du classement de la phase de ligue avec 9 points, après 3 victoires et une défaite, tandis que Sabah pointe à la 31e place avec 3 points, avec une victoire pour 3 défaites.

Interrogé en conférence de presse sur les similitudes entre les philosophies de jeu des deux équipes, Flick a déclaré : « Nous en avons déjà discuté avec les analystes. Nous pensons que Sabah serait capable de rivaliser en Liga parce qu'il a une très bonne philosophie. Demain, il sera important pour nous d'aborder le match avec un moral élevé et la concentration nécessaire. »

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Selon des propos rapportés par le quotidien Mundo Deportivo, il a ajouté : « C'est une équipe qui aime jouer et qui a le courage de construire ses attaques depuis l'arrière. L'important, c'est d'avoir un moral élevé. C'est la Ligue des champions, et nous devons jouer comme nous le faisons toujours. »

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Quant à savoir si ses joueurs ont besoin d'être motivés avant ce rendez-vous, il a répondu : « Je ne pense pas que les joueurs aient besoin de la moindre motivation. C'est la Ligue des champions et ils l'adorent. Sabah dispute la compétition pour la première fois et sera très motivé. Nous attendons le même état d'esprit de nos joueurs. »

L'entraîneur barcelonais est aussi revenu sur les récents incidents d'arbitrage, exprimant son mécontentement quant à la manière dont son équipe a été traitée : « Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de le dire, mais regardez, ces derniers temps, des émotions contrastées ont régné sur le banc, en dehors, dans les tribunes, et sur le terrain. C'était évident. »

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Il a ajouté : « Pour nous, certaines décisions auraient dû être prises différemment, et nous l'avons fait savoir, notamment au quatrième arbitre (lors du dernier match contre Villarreal). Mais à notre avis, il n'a pas bien agi, et j'espère que le comité des arbitres s'en rendra compte. »

Et de poursuivre : « Nous avons essayé de comprendre, alors nous espérons qu'ils comprendront aussi notre position, surtout pour que nous puissions communiquer d'égal à égal. Ce n'est pas agréable qu'ils nous parlent avec condescendance. Nous pouvons faire mieux, mais nous devons aussi leur demander d'en faire autant. »

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Interrogé sur le risque de voir se répéter l'épisode de Fermín López, exclu alors qu'il se trouvait sur le banc pour avoir contesté l'arbitrage , Flick a plaisanté : « Nous installerons Fermín au dernier rang du banc pour que cela ne se reproduise pas, mais il pourra jouer demain. »

Au sujet de Pau Cubarsí et de sa possible participation au match, Flick a déclaré : « Il est disponible maintenant. La blessure n'est ni grave ni mortelle, mais nous voudrons peut-être lui laisser plus de temps pour récupérer. Il est possible qu'il joue demain aussi, nous verrons quelle décision nous prendrons. »

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Sur la décision de ne pas emmener Lamine Yamal en Azerbaïdjan, il a expliqué : « Nous avons déjà joué sans lui à d'autres occasions. Nous avons décidé hier qu'il devait rester à la maison. Nous espérons qu'il récupérera bien et qu'il nous reviendra le plus vite possible. »

L'entraîneur barcelonais a également salué les qualités de Frenkie de Jong, se disant admiratif de la polyvalence du milieu néerlandais et de sa disposition à remplir les rôles dont l'équipe a besoin : « Ce qui m'a le plus plu chez lui, c'est sa disposition à jouer à n'importe quel poste dont l'équipe a besoin. Ce qui m'a le plus plu, c'est sa volonté d'aider l'équipe partout où c'est nécessaire. »

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Il a ajouté : « Frenkie est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, et nous avons aussi besoin de lui à ce poste. Nous verrons où il jouera demain, mais je suis heureux de ses excellentes performances. »

Flick a conclu en évoquant la possibilité de donner leur chance à certains joueurs moins utilisés, compte tenu de l'enchaînement des matchs dans les semaines à venir : « Je n'ai pas encore décidé, nous pourrions procéder à quelques changements. Nous avons beaucoup de matchs d'ici la fin de l'année, il est important que tous les joueurs aient du temps de jeu. Nous essaierons de gérer cela de la meilleure façon possible. »