Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a salué le recrutement de Rodri, assurant que le milieu de terrain espagnol est capable d'apporter à l'équipe davantage d'organisation et de contrôle sur le rythme des matchs, grâce à son expérience et à sa capacité à prendre des décisions sur le terrain.

Flick a déclaré dans des propos rapportés par la presse, mercredi soir, après la victoire contre Al Ahly (2-1) en Coupe Joan Gamper : « Je pense que Rodri a montré lors de la Coupe du monde qu'il était le meilleur joueur... et il est bon dans le maniement du ballon avec ses pieds. »

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Il a ajouté : « C'est (Rodri) un joueur qui sait prendre des décisions, il peut décider quand jouer plus vite ou plus lentement. C'est ce que nous voulons, un joueur comme lui, doté d'expérience. C'est un leader sur le terrain et dans le vestiaire. »

L'entraîneur du Barça a également évoqué la difficulté de la nouvelle saison, en déclarant : « Cette année ne sera pas facile. La période de préparation n'a pas été simple, car de nombreux joueurs ne sont arrivés qu'une semaine plus tôt. Nous devons profiter de tous ces matchs que nous avons pour pouvoir gérer les minutes et amener les joueurs au plus haut niveau possible. »

Le match contre Elche

Le Barça entame son parcours en Liga dimanche face à son hôte Elche, au stade Manuel Martínez Valero, dans le cadre de la deuxième journée de la Liga (il n'a pas disputé son premier match en raison de la participation d'un certain nombre de ses joueurs aux phases avancées du Mondial).

À propos de la rencontre face à Elche, Flick a déclaré : « Je pense que nous avons des matchs difficiles devant nous, Elche a très bien joué récemment. Mais nous avons la qualité, et nous disposons d'une équipe formidable. Nous devons gérer cela, car je pense que la trêve internationale ne nous a pas facilité les choses. Mais nous nous dirigeons droit vers la saison, et nous avons de très bonnes sensations, très positives. »

Il a précisé que le club catalan travaillait toujours pour recruter un nouvel attaquant, durant la période des transferts estivaux, insistant sur sa confiance totale envers Deco, le directeur sportif.

L'entraîneur allemand a déclaré : « Nous cherchons ce joueur (l'attaquant). Deco fait un travail formidable, et j'ai en lui une confiance aveugle. »

Le Barça a conclu sa période de préparation par une victoire contre Al Ahly, après que Hamza Abdel Karim eut inscrit le but de l'avantage pour les locaux, puis que Raphinha eut ajouté le deuxième sur penalty, avant qu'Ahmed Sayed Zizo ne réduise l'écart en inscrivant l'unique but des Reds.

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