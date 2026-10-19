Flick : le Paris Saint-Germain est la meilleure équipe du monde, et cette star sera titulaire

Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a affirmé que la rencontre face au Paris Saint-Germain, demain mardi, en Ligue des champions, représente une occasion pour son équipe de prouver sa valeur.

Flick a déclaré, en conférence de presse d'avant-match : « Je pense que la rencontre de demain est un bon test pour nous. Je veux que notre équipe joue avec confiance, comme le fait une équipe qui a remporté ses 11 derniers matchs. Nous allons affronter la meilleure équipe du monde ces deux dernières années, et c'est une opportunité pour nous. »

Au sujet de Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Flick a dit : « Son équipe pratique un football formidable, et c'est l'un des meilleurs entraîneurs du monde. J'apprécie énormément l'intensité de son jeu, le pressing que son équipe exerce, la façon dont les joueurs échangent leurs positions et la souplesse de son système. Ils sont impressionnants à ce niveau, c'est un travail remarquable. »

Concernant l'état de Gerard Martín et les options disponibles en défense, il a précisé : « Frenkie de Jong peut jouer, et Álex Campos est également avec nous. Je suis certain que tout se passera bien. Nous ne traversons peut-être pas la meilleure période, mais nous devons l'accepter. Nous espérons que Jules Koundé sera prêt d'ici la fin de la semaine. »

Flick a tranché sur la participation de Raphinha au match, en disant : « Il sera dans le onze de départ demain. »

À propos de la défaite face au Paris Saint-Germain au stade de Montjuïc la saison dernière, l'entraîneur du Barça a déclaré : « C'était un match difficile. Cette année, nous avons joué dès le début dans le style que nous voulons. Nous sommes une équipe qui a confiance en elle et qui maîtrise bien le ballon. Nous verrons ce qui se passera demain, car nous sommes prêts. Nos joueurs sont heureux d'affronter le Paris Saint-Germain demain, c'est une équipe formidable. Ce sera une grande occasion de prouver à quel point nous sommes forts. »

Interrogé sur le match le plus important entre la rencontre face au Paris Saint-Germain et le Clásico, Flick a répondu : « Le prochain match est toujours le plus important, et c'est pourquoi le match de demain est le plus important. »

Flick a refusé de commenter la polémique soulevée autour d'Arda Güler lors du match entre le Real Madrid et Séville, en disant : « Cette question ne m'est pas adressée. »

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Au sujet des différences entre le Paris Saint-Germain et le Barça à l'heure actuelle, il a précisé : « C'est une question de maturité. Ils ont progressé et mûri en tant qu'équipe ces dernières années, et ce qu'ils ont accompli est impressionnant. Lors de leur dernier match, ils ont réussi à renverser le score en quelques minutes. C'est la qualité qu'ils possèdent, et ils disposent également de joueurs formidables sur le banc. »

Concernant sa proche centième victoire avec le Barça, Flick a dit : « Lorsque nous avons commencé ici, nous avions déjà dit que nous étions prêts. Ce fut un long voyage. J'apprécie le respect et l'affection que me témoignent les supporters du Barça, c'est incroyable. Quand on gagne, tout le monde est heureux, et je pense que l'équipe fournit un travail remarquable. J'en suis très fier. »

Il a ajouté : « Les joueurs sont revenus d'une longue Coupe du monde, et certains pensaient qu'ils ne seraient peut-être pas à 100 % de leur forme, mais ils le sont réellement. C'est impressionnant de les voir à l'entraînement, tout comme l'ambiance qui règne dans le vestiaire. »

À propos du fait que le Barça n'a encaissé qu'un seul but au cours de ses matchs, Flick a déclaré : « Jouer avec une défense haute comporte toujours un risque, mais lorsque nous perdons le ballon, nous réagissons vite, nous nous battons et nous mettons la pression sur l'adversaire. Nous avons marqué beaucoup de buts. »

Au sujet de la bataille pour la possession du ballon, l'entraîneur du Barça a conclu : « Le milieu de terrain sera important. Les deux équipes possèdent des joueurs de très grande qualité à ce poste. Si nous avons la possession, ils ne pourront pas marquer dans nos buts. Le plus important est de ne pas commettre d'erreurs, car le Paris Saint-Germain se distingue par une grande précision. Nous devrons maintenir notre concentration au maximum. »



