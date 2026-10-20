João Cancelo retrouve le Paris Saint-Germain avec en tête des souvenirs douloureux du dernier affrontement entre les deux équipes en Ligue des champions, lui qui avait été l'un des protagonistes des scènes ayant contribué à l'élimination du Barça en 2024. Il se retrouve désormais face à une nouvelle occasion de se racheter, en s'appuyant sur les directives de Hansi Flick, qui lui prépare un rôle important lors du duel à venir.

Le quotidien espagnol « Mundo Deportivo » a mis en lumière le désir du latéral portugais de se faire pardonner ses erreurs passées face au club parisien, après être apparu sur deux images marquantes de la soirée de la chute du Barça, lorsque celui-ci s'était incliné au retour sur le score de 1-4 au stade Lluís Companys, malgré sa victoire à l'aller à Paris sur le score de 3-2.

Cancelo en quête de rédemption face à Paris

Le match retour de 2024 a connu des moments difficiles pour Cancelo, après que le déroulement de la rencontre a basculé à la suite de l'expulsion de Ronald Araújo avant la demi-heure de jeu.

Prochains matchs PSG Ligue des Champions 15:00 BAR Regarder

Le Barça avait ouvert le score grâce à Raphinha, à l'issue d'une belle action amorcée par Lamine Yamal, mais le Paris Saint-Germain a su exploiter sa supériorité numérique et renverser la rencontre en sa faveur.

L'une des scènes douloureuses pour Cancelo est survenue lorsque Bradley Barcola a percé sur le côté gauche et adressé un centre qui a traversé devant le but, avant qu'Ousmane Dembélé ne prenne le dessus sur le latéral portugais en se déplaçant dans son dos, pour inscrire le but égalisateur du club français.

Les tourments de Cancelo ne se sont pas arrêtés là, puisqu'il a commis une faute dans la surface de réparation avant l'heure de jeu, après une intervention en retard sur Dembélé, qui avait perdu le contrôle du ballon, ce qui a conduit l'arbitre à accorder un penalty que Kylian Mbappé a transformé pour inscrire le troisième but du Paris Saint-Germain.

Après cette rencontre, Cancelo avait révélé avoir reçu des menaces via les réseaux sociaux, à la suite des critiques dont il avait fait l'objet en raison de sa prestation lors de la soirée de l'élimination du Barça de la compétition.

Flick accorde une nouvelle chance à Cancelo

Malgré ces souvenirs, Cancelo reste un candidat plus que sérieux à une place dans le onze de départ du Barça lors du duel face au Paris Saint-Germain, selon ce qu'a rapporté le « Mundo Deportivo », en raison du manque d'effectifs dont souffre le club catalan en défense du fait de l'absence d'Éric García et de Jules Koundé.

Flick a reconnu, lors de la conférence de presse d'avant-match, que le Barça n'aborde pas cette rencontre dans ses meilleures conditions, mais il a insisté sur la nécessité d'accepter la situation et de composer avec elle, tout en affichant son optimisme quant à la capacité de l'équipe à rivaliser.

Il semble que Cancelo dispose d'un avantage pour débuter au poste de latéral gauche, l'entraîneur allemand devant trancher sur son positionnement définitif aux côtés du jeune Espagnol Xavi Espart, considéré comme un candidat possible pour occuper le côté droit.

Pourquoi Flick préfère-t-il Cancelo à gauche ?

Le quotidien a expliqué que Cancelo a rarement évolué au poste de latéral droit depuis que Flick a pris en charge le Barça, l'entraîneur allemand estimant que les caractéristiques du joueur portugais sont davantage adaptées au côté gauche.

Flick s'appuie sur le latéral gauche pour assurer des rôles offensifs variés, incluant les déplacements dans la profondeur et les montées vers des positions proches de l'ailier, en coordination avec les attaquants, tandis que le latéral droit tend à conserver sa position et à contribuer à la construction du jeu de manière plus prudente.

Selon le rapport, les caractéristiques d'Espart, qui possède un passé de milieu de terrain, pourraient le rendre plus apte à assumer ce rôle sur le côté droit, ce qui offrirait à Cancelo la possibilité de se concentrer sur les tâches offensives dans lesquelles il excelle.

Une autre décision défensive préoccupe Flick

La réflexion de Flick ne se limite pas à la répartition des rôles entre les deux latéraux, puisqu'il doit également déterminer l'identité du joueur qui accompagnera Pau Cubarsí en charnière centrale.

Gerard Martín est soumis à une évaluation avant le match, après avoir terminé la dernière séance d'entraînement, dans un contexte d'amélioration de son état et d'optimisme quant à sa possible participation.

Dans le même temps, Flick a maintenu Álex Campos parmi les options disponibles, avec la présence de Rodri et Frenkie de Jong comme remplaçants possibles, en attendant la décision finale concernant la composition.

À lire aussi :

Inquiétant pour le Real Madrid : révélation de l'arbitre le plus pressenti pour diriger le Clásico



