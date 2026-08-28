L'Allemand Hansi Flick, entraîneur du Barça, s'est réjoui de la victoire face à l'Athletic Bilbao, lors du premier match de l'équipe au stade Spotify Camp Nou, ce qui a offert au Barça un carton plein lors de ses deux premières rencontres de Liga.

Flick a affirmé, selon le journal espagnol « Marca », sa totale satisfaction quant au début de saison de l'équipe et à la récolte de la totalité des points, livrant de larges déclarations techniques sur la performance des joueurs, l'avenir du marché des transferts et les préparatifs de la prochaine étape.

À propos du bilan de buts et de l'agressivité offensive, l'entraîneur du Barça a expliqué : « Nous avons pour idée de jouer avec un style plus offensif. Nous avons livré un grand match et créé beaucoup d'occasions, mais nous n'avons marqué que deux buts. Parfois, nous devons faire preuve de plus de calme et jouer davantage pour le reste de nos coéquipiers. »

Concernant la performance remarquable du joueur Xavi Espart, Flick a salué son niveau en déclarant : « J'apprécie énormément ce que je vois de lui, et sa capacité à jouer aussi sur le côté gauche m'étonne. Il est toujours concentré et, sur le plan tactique, il est excellent. Je suis extrêmement content, c'est vraiment un joueur excellent. »

Il a ajouté : « Je suis un peu surpris par son calme dans le jeu et par sa manière d'aborder le match, c'est une chose formidable. Je pense qu'il n'est pas facile pour un joueur d'occuper ce poste, et il a accompli un grand travail, avec ou sans le ballon. Sur le plan technique, il est à un très haut niveau, et j'espère qu'il poursuivra sur cette voie car il possède un potentiel énorme. »

Sur le degré d'amélioration du niveau de l'équipe, l'entraîneur allemand a affirmé : « Je pense que l'aspect le plus important réside dans les entraînements que nous effectuons et dans la grande qualité que nous avons lors des séances d'entraînement, ce dont nous avons réellement besoin. Notre manière de réaliser les exercices de passes en groupes et les matches réduits est excellente, et nous en constatons ensuite le reflet dans les matches officiels, mais il y a encore des situations que nous pouvons améliorer, surtout lors des pertes de balle. »

À propos de la comparaison et de l'apport des joueurs, Flick a déclaré : « Pour moi, peu importe le poste où joue le joueur, il montre un engagement total envers le club et l'équipe. De plus, les supporters interagissent avec lui de façon formidable. Et il y a d'autres joueurs qui font preuve du même engagement, comme Eric et Pedri, et c'est exactement ce dont nous avons besoin : avoir des joueurs qui ne pensent pas à eux-mêmes mais aux autres, car le plus important est d'intégrer l'équipe dans toutes les décisions qui sont prises. »

Flick a refusé de commenter la position de l'Atlético Madrid concernant les négociations avec le Barcelone au sujet de Julian Alvarez lors du mercato, en disant : « Je ne veux pas parler de ce sujet, ce n'est pas un joueur de notre équipe et je ne veux pas le commenter. Nous avons remporté la victoire lors du deuxième match et j'en suis content. »

Interrogé directement sur le recrutement de Julian Alvarez, l'entraîneur du Barcelone a répondu : « Je ne veux pas en parler, je n'ai pas pris part à cette affaire. Ce sont Deco et les autres qui se chargent de ce travail, tandis que moi je fais mon travail et je me concentre entièrement sur ce qui me concerne. »

Sur le besoin ou non d'un véritable attaquant, Flick a déclaré : « Je ne sais pas si nous aurions plié le match plus tôt avec un véritable attaquant, je ne sais vraiment pas. Nous avons eu des occasions et nous avons joué de la manière que je souhaite. Nous avons du potentiel et nous devons nous améliorer, mais nous défendons bien. Bernie et Pedri livrent de superbes matches, et peut-être que j'entamerai le prochain match avec un autre numéro neuf. »

Quant à la réussite du maintien de sa cage inviolée, l'entraîneur allemand a dit : « Nous défendons très bien, et c'est le deuxième match où nous n'encaissons aucun but. Nous devons poursuivre notre cohésion et notre communication, mais je suis content de notre niveau car nous avons accumulé 6 points. »



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