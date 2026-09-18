Flick : la star du Barça a reconnu son erreur, et nous aurons recours à la rotation en attaque

Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a entretenu le mystère sur l'identité du gardien titulaire qui débutera face à Séville, demain samedi, sur la pelouse du stade Sánchez-Pizjuán, dans le cadre de la concurrence entre Wojciech Szczęsny et Dominik Livaković.

Flick a déclaré, en conférence de presse d'avant-match, à propos de la raison du recrutement d'un troisième gardien cet été : « Je pense qu'il est important d'avoir de la qualité à ce poste. Quand on regarde la première saison que nous avons réalisée avec Szczęsny, au cours de laquelle nous avons remporté trois titres, on peut déjà se rendre compte que c'est un grand gardien de but, et Livaković est aussi un bon gardien, c'est pour cette raison qu'il nous a rejoints. »

L'entraîneur allemand a été interrogé : « À qui revient la décision de laisser Joan García au repos ? » Il a répondu : « Nous prenons toujours les décisions ensemble. Ce n'est pas grave, mais nous avons discuté avec les médecins et le joueur, et dans ce cas la décision a été de lui accorder du repos. »

Interrogé sur le fait de savoir si Szczęsny sera titulaire demain ou s'il misera sur Livaković, Flick a répondu : « Nous ne parlons jamais de ce que nous faisons en tant qu'entraîneurs. Attendez de voir ce qui va se passer. »

À propos de son échange avec Szczęsny après le dernier match et des différences entre lui et Livaković, l'entraîneur allemand a déclaré : « Je l'ai dit aussi après le match, tout le monde commet des erreurs et il en a commis une. Je lui ai parlé et il a reconnu qu'il s'était trompé. Szczęsny connaît notre philosophie et notre façon de jouer, tandis que Livaković s'adapte à notre manière de jouer, mais il est prêt à jouer et c'est ce qu'il y a de mieux pour l'équipe, que tout le monde soit prêt. »

Au sujet de sa crainte de voir des joueurs revenir blessés après la trêve internationale, Flick a affirmé : « D'abord, nous devons jouer samedi, puis vient la trêve durant laquelle de nombreux joueurs rejoindront leurs sélections nationales. Je ne peux pas dire si une trêve aussi longue est une bonne chose ou non, car ces décisions ne dépendent pas de moi. Je fais confiance aux joueurs qui partent et aux entraîneurs là-bas, et à leur retour nous aurons le temps de préparer le match face à Getafe. »

En réponse à une question sur la rotation et la possibilité de voir Gabriel Jesus titulaire, Flick a déclaré : « Nous verrons, il est normal de faire tourner les joueurs. »

Quant à l'ambiance du vestiaire et au fait qu'elle soit l'une des raisons de cette progression, Flick a affirmé : « Cela ne me concerne pas seulement moi, mais aussi le staff et les joueurs. C'est vrai, il y a une énergie positive et c'est une bonne chose. Nous devons apporter du soutien aux joueurs et nous rapprocher d'eux. Pour moi, nous devons construire un bon environnement pour que les joueurs récupèrent après chaque match et que l'équipe fournisse la performance attendue, et nous devons nous concentrer là-dessus. Nous devons chercher des solutions car nous avons étudié la situation. »



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