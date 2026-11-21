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Hans Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, a adressé un message à peine voilé à son milieu de terrain Rodri lors de la conférence de presse précédant le match de son équipe face à Villarreal en Liga.

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Rodri avait déclaré il y a quelques jours que l'équipe devait élever son niveau pour jouer tous les titres. Flick lui a répondu en abondant dans son sens : « Tous les joueurs peuvent mieux jouer, même lui. »

Interrogé sur ses plans alors que les problèmes persistent en défense centrale, avec la blessure de Christensen et les soucis de Cubarsí, Flick a déclaré, dans des propos relayés par le quotidien espagnol AS : « Je ne sais pas encore, il y a toujours des différences avec ce que l'on prévoit. Christensen allait bien et c'était la bonne décision qu'il reste, et il est désormais absent pour deux matchs. Cubarsí a eu quelques problèmes et nous devons être prudents, il sera probablement sur le banc dimanche. »

Il a ajouté : « Mais Koundé revient et Olmo revient, nous devons gérer la situation. Quand on voit ce qui se passe dans les grands clubs, cela arrive partout, et nous devons gérer cela de la meilleure manière possible. »

Quant à savoir si la blessure de Christensen prouve que l'équipe a besoin de recruter un défenseur central, il a répondu : « Les blessures font partie de notre métier et nous devons l'aider. Il est déçu, mais pour moi, quand il est en forme, c'est l'un des meilleurs défenseurs centraux. Nous l'encourageons et l'aidons à progresser physiquement et à grandir, c'est notre travail. »

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Il a poursuivi : « Comme je l'ai déjà dit, Cubarsí a réalisé une saison exceptionnelle l'an dernier et a participé à la Coupe du monde, nous devons prendre soin de lui. »

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Interrogé sur une éventuelle discussion avec Raphinha, il a déclaré : « Bien sûr que je lui ai parlé. C'est mon joueur, mais mon avis sur la question n'a pas d'importance. Au Brésil, ils ont pris cette décision et je l'accepte, et il est maintenant ici pour jouer à cent pour cent. Il est serein et prêt, et cela me convient. »

À la question « Qu'est-ce qui vous inquiète le plus, affronter Villarreal ou le déplacement à Bakou puis à La Corogne ? », Flick a répondu : « Cela fait partie de notre travail, et c'est aussi un privilège. Nous jouons la Liga et la Ligue des champions, et nous voulons nous battre pour les titres. L'ambiance dans le vestiaire est incroyable et je veux la préserver. »

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Il a ajouté : « Nous avons le moral, nous traversons un bon moment et nous gérons les cas de blessures. Le staff fait un travail formidable, des analystes aux préparateurs physiques, jusqu'aux équipes de communication. »

Interrogé sur le débat ouvert autour de Yamal, il a déclaré : « Il était prêt pour le deuxième match. C'est un joueur incroyable, il affiche un niveau remarquable et nous sommes derrière lui. »

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Sur l'évolution de l'état de Rodri, il a indiqué : « Nous devons attendre, mais je pense qu'il va bien. Il faut prendre soin de lui et suivre son évolution au jour le jour. Il a souffert d'une blessure similaire à Manchester City et je lui ai parlé. Ce n'est pas la même blessure que celle qu'il a subie par le passé, mais nous devons être prudents. »

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Quant à savoir s'il partage l'avis de Rodri sur la nécessité d'élever le niveau de l'équipe pour viser la Ligue des champions, il a répondu : « Absolument, c'est ce que nous voulons. Tous les joueurs peuvent mieux jouer, même lui. Nous avons du potentiel et nous devons progresser. »

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Interrogé sur le sentiment d'être apprécié par l'environnement du Barça, il a déclaré : « Mon travail, c'est la préparation. Un bon travail, mais pas le meilleur. Nous avons perdu deux matchs en une semaine et nous n'avons pas montré notre meilleur football. Il y avait des raisons, mais je pense que nous avons fait du bon travail et les supporters sont contents. Nous avons une responsabilité envers les gens et nous travaillons dur pour qu'ils soient satisfaits de nous. »

Sur la manière dont il compte gérer neuf matchs en 28 jours, il a déclaré : « Comme je l'ai déjà dit, nous sommes le FC Barcelone, nous jouons au plus haut niveau dans toutes les compétitions et nous voulons toutes les gagner, c'est notre objectif. Mais bien sûr, nous devons gérer le temps de jeu. Les joueurs doivent être prêts à jouer. »

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Il a ajouté : « Rodri peut revenir à temps, il faut être prudent avec Cubarsí, et j'en parle avec les joueurs. »

Au sujet de l'état de De Jong et de la possibilité de compter sur lui comme solution au poste d'arrière latéral, il a répondu : « On verra… Il est revenu. Il a ressenti une petite gêne, mais il est disponible et c'est le plus important. »

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Enfin, à la question de savoir s'il s'attendait à voir le Real Madrid aussi fort, il a déclaré : « Il y a aussi l'Atlético de Madrid et le Real Betis, mais nous n'avons pas parlé de Villarreal. Je pense qu'Iñigo est un entraîneur exceptionnel, il est jeune mais il a un grand avenir. Le Real Madrid ne m'inquiète pas. Nous avons 3 points d'avance sur lui et nous devons défendre cette place. »