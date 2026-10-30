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imago-sport-1084950522.jpgZUMA Press Wire
Hussein Hamdy
Traduit par

Flick : l'erreur du Clasico ne doit pas se répéter, et ce joueur manque de confiance

H. Flick
F. de Jong
A. Balde
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Le technicien de Barcelone, Hansi Flick, a confirmé la capacité de Frenkie de Jong à évoluer au poste d'axe central de la défense, face au manque dont souffre l'équipe à ce poste. Il a également insisté sur la nécessité d'améliorer le rendement défensif et de réduire les pertes de balle.

Flick a tenu ces propos lors de la conférence de presse précédant le match entre Barcelone et le Deportivo Alavés, prévu demain samedi, dans le cadre de la 11e journée de Liga.

Flick a évoqué le manque au poste d'axe central de la défense, déclarant : « Nous devons composer avec cette situation, car nous n'avons que deux défenseurs centraux, Gerard et Cubarsí. Il est important de trouver une solution alternative, et c'est ce que nous essayons de faire. Frenkie peut aussi jouer à ce poste. Quant à Baldé, il n'a peut-être pas, à l'heure actuelle, la confiance dont il a besoin pour afficher son niveau habituel, ni pour mettre en œuvre le style de jeu que nous adoptons. Il a besoin de retrouver cette confiance. »

L'entraîneur allemand a ajouté, au sujet de l'importance de de Jong pour l'équipe : « Pour moi, Frenkie est un joueur extrêmement important. Quand il est à pleine disposition, c'est un joueur incroyable. Il possède une très grande qualité dans la relation au ballon, et il nous aide beaucoup défensivement lorsqu'il a le bon état d'esprit. C'est un joueur formidable à mes yeux, et il élève le niveau de l'équipe. »

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Flick a abordé la possibilité de recourir à Fariñas au poste de latéral, précisant : « Il pourrait être l'une des options pour jouer à ce poste. C'est un joueur doté d'une grande intelligence, il s'entraîne avec nous depuis le début de la saison et fournit un excellent travail. De plus, il mérite d'avoir une chance de jouer pour de bon. »

Au sujet de la nécessité de bien maîtriser le ballon, Flick a déclaré : « Je demande à l'équipe de contrôler le match, de réduire les pertes de balle survenues lors du Clásico et de conserver le ballon sur de plus longues périodes. C'est la clé. Lorsque tu contrôles le match, tu peux décider de la manière dont le ballon circule et imposer davantage ta mainmise sur l'adversaire. Il est important de ne pas perdre le ballon, sinon nous devrons courir pour le récupérer. Nous devons améliorer ces aspects, et Rodri a raison sur ce point. »

Le technicien de Barcelone a parlé de Toncara, de plus en plus utilisé avec l'équipe première, déclarant : « Il a joué quelques minutes avec le Barça Atlètic, il a disputé la préparation de la saison avec nous, et ce que j'ai vu de lui m'a beaucoup plu. Tout est possible. »

Flick a exprimé sa satisfaction quant à l'ambiance au sein de l'équipe après une semaine d'entraînements, soulignant la nécessité d'offrir une forte réaction face à Alavés. Il a déclaré : « Oui, cela a été une bonne semaine. Nous ne savons pas comment les choses vont se dérouler lors des prochains matches, mais tout le monde doit être concentré demain. Nous voulons montrer la réaction appropriée, et c'est ce que j'attends de l'équipe. Nous avons subi deux défaites, mais l'équipe produit un bon football. Nous avons confiance en notre force et en notre qualité. »

Il a conclu : « Nous avons disputé aujourd'hui une très bonne séance d'entraînement, et j'ai le sentiment que l'ambiance au sein de l'équipe est positive. Nous devons le prouver demain face à Alavés, car c'est une équipe qui sait très bien défendre. Mais nous sommes le Barça, et nous voulons montrer la meilleure version de nous-mêmes. »

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