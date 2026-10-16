L'Allemand Hansi Flick, entraîneur du Barça, a affiché son admiration pour le niveau affiché par le Marocain Abde Ezzalzouli, ailier du Real Betis, saluant ses qualités individuelles et sa confiance dans les duels, avant la rencontre attendue entre les deux équipes, demain samedi, dans le cadre du championnat d'Espagne.

Lors de la conférence de presse d'avant-match, et selon le quotidien espagnol « Sport », Flick a déclaré qu'Ezzalzouli était un joueur doté d'un énorme potentiel, confirmant son admiration pour son style de jeu et sa capacité à faire la différence dans le dernier tiers offensif.

Le technicien allemand a ajouté : « Ce que je vois de lui m'impressionne. C'est un joueur formidable, j'aime sa façon de jouer au football, sa confiance lorsqu'il affronte ses adversaires en un contre un dans le dernier tiers du terrain, et il est également capable de marquer, ce qui est impressionnant. »

Flick a veillé à ne pas trop s'étendre au sujet d'un joueur appartenant à une autre équipe, mais il a insisté sur le niveau remarquable affiché par l'ailier marocain, affirmant qu'il possédait de grandes qualités, un éloge qui reflète son estime pour la progression constatée dans les performances d'Ezzalzouli au cours de la dernière période.

Ezzalzouli vit une période faste sous le maillot du Real Betis, après avoir réussi à attirer l'attention grâce à sa vitesse, ses qualités de dribbleur et sa capacité à menacer les buts adverses. Son but face à Porto en Ligue des champions a été l'une des illustrations les plus marquantes de son danger offensif.

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L'éloge de Flick prend une importance supplémentaire avant le choc entre le Barça et le Betis, car le club catalan s'apprête à passer un test difficile face à un adversaire qui affiche un niveau élevé cette saison, tandis qu'Ezzalzouli espère poursuivre sur sa lancée et prouver sa capacité à peser face à l'un des plus grands clubs du championnat d'Espagne.