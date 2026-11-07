L'Allemand Hans Flick, l'entraîneur du Barça, a lancé une série de déclarations importantes avant le choc très attendu face à l'Atlético Madrid, dévoilant les grandes lignes de sa réflexion concernant le onze de départ, la situation de certains joueurs de retour de blessure, ainsi que sa vision de la lutte pour la première place de la Liga.

Le Barça se déplace sur la pelouse de l'Atlético Madrid, demain dimanche, au stade Metropolitano Riyadh Air, dans le cadre des rencontres de la douzième journée de la Liga, lors d'un duel d'une grande importance pour le club catalan dans la course au titre.

Flick s'est exprimé lors de la conférence de presse d'avant-match sur la difficulté de la rencontre, les souvenirs passés face à l'Atlético, le choix entre Frenkie de Jong et Marc Bernal, ainsi que sur la situation d'Eric García et d'Andreas Christensen.

L'entraîneur allemand a déclaré : « Chaque match est extrêmement important. Il y a trois ou quatre équipes très fortes en Liga, et les écarts entre elles sont très serrés au classement. Et bien sûr, une victoire face à l'Atlético Madrid sera très importante. »

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Il a ajouté : « Nous donnerons le meilleur de nous-mêmes, mais il nous reste encore un long chemin à parcourir cette saison. Nous irons là-bas avec pour objectif de remporter la victoire, tout en sachant que nous affronterons une équipe formidable qui possède un grand entraîneur, et c'est pourquoi le match sera difficile. »

Au sujet des précédentes confrontations face à l'Atlético Madrid, Flick a précisé : « Tout cela appartient désormais au passé et ne me préoccupe plus maintenant. Le plus important pour moi, c'est ce qui se passera demain. Nous savons que nous affronterons une équipe très forte, et nous devons remporter la victoire afin de prendre la tête du classement avant la trêve internationale. C'est pourquoi il est important que nous montrions notre force et notre qualité dans ce match. »

Un choix entre de Jong et Bernal

Flick a abordé les différences entre Frenkie de Jong et Marc Bernal, en déclarant : « Frenkie peut jouer à différents postes, mais il y a des similitudes entre eux. De Jong possède peut-être plus d'expérience, mais tous deux ont de la confiance et la capacité de prendre des décisions décisives dans la gestion du ballon. »

Il a ajouté : « Bernal livre d'excellentes prestations, il sait très bien où il doit se trouver sur le terrain, et je suis très satisfait de ce qu'il apporte. Je suis également très heureux du retour de Frenkie. Nous devons choisir le onze de départ approprié, et c'est ce dont nous parlerons plus tard aujourd'hui ou demain. »

Au sujet de la possibilité que de Jong débute face à l'Atlético, il a répondu : « Je n'ai pas encore tranché pour savoir s'il commencera le match ou non, et il est toujours préférable de réfléchir soigneusement à ce genre de choses. Nous connaissons bien ses qualités, ainsi que celles de Bernal, et j'ai vraiment apprécié ce que ce dernier a montré. »

Flick répond aux critiques sur la gestion de la blessure de Rodri

Au sujet de la date du retour de Rodri et des critiques qui lui ont été adressées quant à la manière de gérer le cas du joueur, Flick a déclaré : « On peut toujours améliorer les choses, mais je pense que dans ce cas, j'ai communiqué avec le joueur et nous sommes parvenus à une solution. »

Il a précisé : « Quand tu parles avec un joueur qui possède de l'expérience, que tu l'écoutes et que vous vous mettez d'accord sur une solution, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose de plus à faire. C'est mon avis. Et quand tu vois le résultat, tu peux dire que tu aurais pu agir mieux, mais tout cela appartient désormais au passé. »

Un renfort défensif pour le Barça avant le choc face à l'Atlético

Concernant l'état d'Eric García et d'Andreas Christensen, après leur retour aux entraînements collectifs, Flick a confirmé que le duo figurerait dans la liste du Barça pour affronter l'Atlético Madrid.

L'entraîneur allemand a déclaré : « Eric pourrait débuter le match, car tous deux feront partie de l'effectif demain. Je pense qu'Eric peut jouer d'entrée, mais nous verrons. »