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Le Barça est arrivé en Azerbaïdjan lundi soir, au terme du plus long déplacement de son histoire en compétitions européennes. L'avion du club catalan s'est posé à Bakou, en vue du match face à Sabah, mercredi, lors de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

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Les hommes de Hansi Flick ont parcouru une distance de près de 4 000 kilomètres : Bakou se trouve précisément à 3 970 kilomètres de Barcelone. Il s'agit du plus long déplacement jamais effectué par le club catalan, toutes compétitions continentales confondues.

Emmenée par le président du club, Joan Laporta, la délégation catalane est arrivée en Azerbaïdjan après plus de cinq heures de vol. L'équipe avait décollé peu après 13 heures, pour un voyage inédit qui a mis à l'épreuve la patience des joueurs et du staff tout au long de ce long trajet vers l'est de l'Europe. Plusieurs responsables et des supporters attendaient la délégation à son arrivée.

Le Barça s'entraînera demain, mardi, à 17 heures au stade olympique de Bakou, qui accueillera la rencontre.

Hansi Flick et Frenkie de Jong doivent s'exprimer devant les médias 45 minutes avant le début de la séance, pour évoquer la préparation, les absences et le plan de jeu de l'équipe pour ce déplacement difficile.

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Selon une source au sein de la délégation barcelonaise citée par le quotidien espagnol « Marca », l'ambiance était positive malgré la longueur du voyage, et tout le monde a conscience de l'importance du match.

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Le retour à Barcelone sera immédiat : les Blaugrana prendront un vol privé dès la fin du match contre Sabah. Aucun entraînement n'est prévu jeudi, Flick donnant la priorité au repos de ses joueurs après ce long déplacement.

La séance suivante est programmée vendredi matin, en vue du prochain rendez-vous en Liga. Le Barça espère s'imposer lors de cette cinquième journée de la phase de groupes afin de conserver sa place parmi les huit premiers de la Ligue des champions.

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L'équipe occupe actuellement la cinquième place, tandis que huit autres formations sont à égalité avec neuf points, parmi lesquelles le Côme de Cesc Fàbregas, Aston Villa, Manchester City et Liverpool. Une victoire à Bakou est donc indispensable pour s'assurer une qualification directe pour le tour suivant sans dépendre des résultats des autres.

Ce lundi, avant le départ, Flick a dévoilé son groupe pour cette rencontre, qui comporte quelques surprises : Lamine Yamal est resté à Barcelone en raison d'une blessure à la cheville droite, tandis que le jeune ailier belge Jesse Bisiwu a reçu sa première convocation en équipe première.

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Le Barça s'est également rendu à Bakou sans Hamza, Christensen, Xavi Espart, Roony et Rodri, tous blessés, qui poursuivront leur rétablissement à la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Flick devra composer avec ces absences de poids et s'appuyer sur de jeunes éléments pour mener à bien sa mission en Azerbaïdjan et rapporter les trois points avant le long voyage retour vers Barcelone.

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La source a par ailleurs indiqué que, durant ce long trajet, l'entraîneur allemand avait mis l'accent sur l'aspect mental, en demandant à tous ses joueurs de bien dormir.