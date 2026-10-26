Flick fixe son plan de sauvetage pour le Barça : « nettoyer les esprits » d'abord

L'Allemand Hansi Flick, entraîneur du Barça, estime que la fatigue physique et mentale dont ont souffert ses joueurs ces derniers temps, et qui est apparue clairement lors des deux rencontres face au Paris Saint-Germain et au Real Madrid, a figuré parmi les facteurs ayant affecté le niveau de l'équipe, ce qui l'a poussé à se concentrer sur la récupération de la forme de ses joueurs et à leur offrir l'occasion de reprendre leur souffle avant le retour aux entraînements.

Selon le journal espagnol « Sport », les inquiétudes de Flick ont commencé à grandir depuis le déplacement de l'équipe à Séville il y a 12 jours, après que les conditions météorologiques en Catalogne l'ont contraint à regagner l'hôtel après avoir passé plus d'une heure à bord de l'avion, avant que le Barça ne dispute un déplacement éprouvant à Paris, au milieu d'une série de blessures qui ont suscité l'inquiétude du staff technique.

Les craintes de l'entraîneur allemand ont refait surface lors du Clasico, après que l'équipe a semblé avoir perdu une partie de la vitalité qui avait caractérisé son départ canon cette saison, ce qui le pousse actuellement à chercher des solutions pour retrouver le niveau affiché par les joueurs lors des premières semaines.

Une occasion de retrouver l'équilibre

Le Barça profite d'une semaine sans matchs, ce qui offre à Flick la possibilité d'accorder à ses joueurs deux jours de repos, dans l'espoir de leur faire retrouver leur fraîcheur physique et mentale avant la reprise du travail.

L'entraîneur allemand veut que ses joueurs respectent les consignes alimentaires et prennent soin de leur récupération, tout en s'éloignant temporairement de la pression du football, afin de se vider la tête et de revenir avec une plus grande concentration.

La cérémonie du Ballon d'Or impose une exception limitée à ce plan, puisque Lamine Yamal, Joan Garcia et Rodri devraient se déplacer pour assister à la cérémonie, malgré le souhait de Flick de mettre à profit cette trêve pour offrir à l'équipe une véritable occasion de repos.

À partir de mercredi, le Barça devrait commencer à travailler plus en profondeur sur les aspects tactiques et sur le rendement sur le terrain, mais Flick mise d'abord sur le fait que le repos et l'éloignement de la pression aideront ses joueurs à retrouver leur niveau.

Les talents de « La Masia »

Les blessures demeurent l'un des principaux défis auxquels fait face le staff technique, en particulier dans la ligne arrière, où Flick estime qu'un certain nombre de cas sont survenus à la suite de contacts, et pas nécessairement en raison d'un problème de préparation physique.

L'entraîneur avait précédemment souligné la nécessité de continuer à faire confiance aux talents de l'académie « La Masia » pour compenser les absences, ce qui s'est manifesté lors du Clasico avec la participation du latéral Alex Campos, aux côtés du milieu de terrain Oriol Juren, qui a eu sa chance en l'absence de Dani Olmo.

Le recours aux éléments de l'académie devrait se poursuivre durant la période à venir, alors que Flick cherche à gérer la crise des blessures, tout en tentant de rétablir la fraîcheur physique et mentale de l'équipe après la défaite dans le Clasico face au Real Madrid sur le score de 2-1.