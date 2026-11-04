L'Allemand Hansi Flick, entraîneur du Barça, s'est montré satisfait de la prestation de son équipe lors de la victoire (3-0) contre Aston Villa, au stade du Camp Nou, mardi soir, lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Flick a déclaré en conférence de presse d'après-match : « Aston Villa est une grande équipe. Nous avons bien défendu et nous sommes contents de notre performance défensive. Nous avons gardé notre cage inviolée et la ligne défensive a joué à un niveau remarquable ; ils ont tout défendu. Et Joan García aussi. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le journal « Mundo Deportivo » : « Il ne s'agit pas de commettre des erreurs ou de perdre, mais de savoir comment réagir. L'étape suivante est toujours la plus importante. »

Il a poursuivi : « Nous devons continuer à travailler ; tout le monde a été excellent. L'espace entre les lignes était étroit, nous étions solidaires et nous avons bien défendu près de notre but... C'était remarquable. »

Flick a expliqué : « Nous voulions les presser, les forcer à commettre des erreurs, et c'est de là que sont venus les buts. C'est notre manière de jouer, c'est notre philosophie. La victoire était importante. Vous pouvez voir que nous sommes confiants, que nous ayons le ballon ou non. »

Par ailleurs, Flick s'est réjoui du retour du Néerlandais Frenkie de Jong, déclarant : « Son retour est très important. Il livre de bonnes prestations, et vous pouvez le constater à l'entraînement. Sa condition physique n'a pas encore atteint son plein potentiel, et c'est normal. Nous devons gérer cela progressivement. Nous voulons disposer de nombreux talents à chaque poste, et avec lui nous en avons à deux postes. »

Dans un autre registre, le Brésilien Raphinha a présenté des signes de douleur au moment de son remplacement, mais Flick a précisé que cela n'avait rien à voir avec le changement.

Il a ajouté : « Raphinha a été affecté par ce qui s'est passé à Tenerife (le décès de l'attaquant Jesús de Miguel), comme nous tous. Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille, au club et aux supporters dans cette tragédie. Je pense que cela a touché Raphinha personnellement. »

Il a poursuivi : « Tout le monde croit que j'étais en colère contre lui et que c'est pour cela que j'ai décidé de le remplacer, mais ce n'est pas le cas. Ce que je veux dire et ce que je ressens, c'est qu'il n'est pas toujours facile de mettre tout de côté et de s'en tenir au plan ; nous sommes des êtres humains, et ce genre de choses nous affecte. »

Concernant la prestation du Brésilien sur le terrain, il a souligné qu'il « traverse une bonne période en termes de niveau ».

Il a conclu en disant : « S'il revient de la trêve en bonne santé, ce sera formidable pour nous et pour lui aussi. Je suis très content pour lui et je lui souhaite le meilleur, et ce sera également une excellente chose pour nous. »