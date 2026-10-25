Le Clasico entre le Barça et le Real Madrid, qui se dispute ce dimanche au Camp Nou, marque la toute première confrontation entre les entraîneurs Hansi Flick et José Mourinho dans l'histoire du football espagnol.

Les deux techniciens se sont toutefois déjà affrontés une seule fois auparavant, en décembre 2019, lorsque l'Allemand dirigeait le Bayern Munich et que le Portugais venait tout juste de prendre les commandes de Tottenham.

Cette rencontre, disputée en phase de groupes de la Ligue des champions, s'était soldée par une victoire du Bayern sur le score de 3-1 à l'Allianz Arena, comme l'a rapporté la radio espagnole « Cadena SER ».

Le contexte était alors totalement différent de celui d'aujourd'hui : Flick avait pris en charge le Bayern Munich après le limogeage de Niko Kovac, tandis que Mourinho était arrivé à Tottenham quelques semaines plus tôt pour remplacer Mauricio Pochettino.

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Tous deux entamaient un nouveau chapitre dans leur club respectif, et ils se retrouvaient lors de la dernière journée de la phase de groupes, les deux équipes ayant déjà assuré leur place en huitièmes de finale.

Le match débuta sur un rythme très enlevé : le Bayern Munich ouvrit le score par l'intermédiaire de Kingsley Coman à la 14e minute, mais Tottenham répliqua rapidement grâce à Ryan Sessegnon, qui égalisa six minutes plus tard.

Le club londonien parvint à se remettre de ce premier retard, même si la formation allemande fit de nouveau preuve de son efficacité pour conclure ses actions juste avant la fin de la première période : Thomas Müller inscrivit un but à la 45e minute pour redonner l'avantage aux locaux (2-1).

En seconde période, Philippe Coutinho scella la victoire. Le Brésilien marqua le but décisif du 3-1 à la 64e minute, assurant ainsi le succès du Bayern Munich et préservant le parcours parfait de l'équipe de Flick en phase de groupes.

Mourinho ne put éviter la défaite en tant qu'entraîneur de Tottenham, même si le résultat n'eut aucune incidence sur le classement de l'une ou l'autre des équipes dans le groupe.

Cette rencontre fut annonciatrice de ce qui allait suivre : Flick remporta la Ligue des champions en août 2020, après avoir dominé le Paris Saint-Germain en finale, et boucla une saison historique avec le Bayern Munich en décrochant six titres, transformant ainsi l'entraîneur allemand, solution d'urgence au départ, en l'un des projets les plus dominateurs du football européen.

Mourinho, lui, dut relever le défi de ramener Tottenham au rang de l'élite. Le technicien portugais arriva pour redonner vie à une équipe qui avait atteint la finale de la Ligue des champions quelques mois plus tôt, mais son aventure londonienne s'acheva sans le moindre titre majeur.

Un autre aspect important mérite d'être souligné : le Bayern Munich avait écrasé Tottenham sur le score de 7-2 à Londres en octobre 2019. Cette rencontre n'est toutefois pas considérée comme un précédent entre Flick et Mourinho, car aucun des deux ne dirigeait son équipe à ce moment-là.

Près de sept ans plus tard, leurs trajectoires se croisent de nouveau dans un contexte radicalement différent. L'Allemand dirige le Barça, tandis que le Portugais mène le Real Madrid. L'unique confrontation précédente avait tourné à l'avantage de Flick, mais ce Clasico offre à Mourinho l'occasion de changer le cours de l'histoire.







