L'Allemand Hansi Flick, entraîneur du Barça, s'est exprimé sur la situation de Raphinha et de Frenkie de Jong avant la rencontre face au Real Betis, prévue demain samedi en Liga, et a également évoqué la gestion du temps de jeu de Lamine Yamal.

En conférence de presse, dont "AS" a rapporté les détails, Flick a confirmé que Raphinha était de nouveau disponible après son retour à l'entraînement collectif, tout en insistant sur la nécessité de gérer ce retour avec prudence et de ne pas lui confier précipitamment un rôle supérieur à ses capacités physiques actuelles.

Interrogé sur la possibilité de voir l'ailier brésilien disputer quelques minutes contre le Betis, l'entraîneur du Barça a déclaré : "Si vous lui posez la question, il vous dira qu'il est prêt à être titulaire, mais je dois y aller étape par étape avec lui. Il s'est bien entraîné avec le groupe, et son temps de jeu doit être géré comme il se doit."

Et d'ajouter : "La bonne nouvelle, c'est qu'il sera disponible, tout comme Frenkie de Jong."

Prochains matchs BET LaLiga 12:30 BAR Regarder

Raphinha s'était blessé avec la sélection brésilienne, ce qui lui avait valu de manquer les matches contre Getafe en Liga et Galatasaray en Ligue des champions, mais il a repris l'entraînement en vue de la rencontre face au Betis.

Flick : De Jong est un joueur de très haut niveau

Le technicien allemand a évoqué le rôle que pourrait jouer le milieu de terrain néerlandais face au Real Betis, se réjouissant de son retour tout en soulignant la nécessité de suivre son évolution physique après sa blessure.

Flick a déclaré : "Frenkie est un joueur de très haut niveau, et je suis très heureux de son retour. Nous devons suivre son évolution, car il revient de blessure, comme Rodri. Il sera en mesure d'avoir quelques minutes demain."

Quant à la possibilité d'aligner le joueur néerlandais dans l'axe de la défense, Flick a répondu : "Nous ne l'avons pas beaucoup testé à ce poste, cela s'est surtout limité à des exercices en cinq contre cinq. Il est impliqué à l'entraînement et veut prouver à quel point il est bon."

Il a poursuivi : "Nous avons de nombreuses options et, bien sûr, je dois les gérer, ce qui n'est pas simple. La situation est bonne, et chaque joueur qui débute un match comme titulaire doit prouver pourquoi il mérite de jouer ; personne ne peut relâcher ses efforts ou se reposer sur ses acquis."

Les propos de Flick laissent entendre que De Jong pourrait retrouver progressivement le rythme des matches, en tenant compte de son état physique après cette période d'absence.

Comment Flick gère-t-il le temps de jeu de Lamine Yamal ?

Interrogé sur la manière de gérer le temps de jeu de Lamine Yamal, Flick a expliqué que la question n'était pas simple, insistant sur l'importance de trouver l'équilibre entre l'exploitation des qualités du jeune joueur et la préservation de sa fraîcheur.

L'entraîneur du Barça a déclaré : "Il n'est pas facile de répondre à cette question. Nous devons gérer son temps de jeu, mais le plus important, c'est qu'il prenne du plaisir à jouer au football, et c'est ce qu'il fait."

Le Barça se prépare à affronter le Real Betis avec l'objectif de poursuivre sa série de victoires en Liga, dans l'attente de connaître la situation des joueurs de retour de blessure, au premier rang desquels Raphinha et De Jong, ainsi que le rôle attendu de Lamine Yamal.