Flick enflamme l'ambiance du Clasico : l'enjeu dépasse les 3 points !

L'Allemand Hans Flick, entraîneur du Barça, a fait monter la tension avant le Clasico face au Real Madrid, assurant que la rencontre dépasse le simple enjeu des trois points, tant elle revêt une importance exceptionnelle dans le monde du football. Il a également évoqué la défaite contre le Paris Saint-Germain, insistant sur la nécessité d'apprendre de ses erreurs, et a salué les qualités de Roony et Xavi Espart.

L'entraîneur du Barça a souligné l'importance du choc tant attendu face au Real Madrid, demain dimanche, au stade Spotify Camp Nou, pour le compte de la dixième journée du championnat d'Espagne, insistant sur l'état de préparation de son équipe et sa confiance en ses capacités avant la grande affiche.

Flick a déclaré lors de la conférence de presse : « Le Clasico est différent, c'est le meilleur match de notre sport, et tout le monde va le regarder. C'est incroyable. Il est vrai que nous jouons seulement pour trois points, mais l'importance de ce match va bien au-delà de cela. Nous sommes heureux de prendre part à cet événement, et nous attendons cette confrontation avec impatience. Nous sommes prêts et nous avons une grande confiance en notre équipe. »

À propos de Roony, l'entraîneur du Barça a salué ses qualités et son influence au sein de l'équipe, affirmant être satisfait de son niveau, et a déclaré : « Nous étions tous convaincus qu'il allait progresser lorsque nous avons eu l'occasion de le recruter. Il a apporté une plus-value précieuse à l'équipe, ce qui s'est vu lors de ses premiers matchs. Je suis très heureux de l'avoir avec nous, et le milieu de terrain bénéficie d'une grande qualité avec sa présence aux côtés de Pedri. »

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Flick est revenu sur la défaite contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, expliquant que le staff technique en a discuté les raisons avec les joueurs et a analysé le déroulement du match, afin de corriger les erreurs et d'améliorer les performances.

Il a ajouté : « Nous avons bien fait beaucoup de choses, mais il y a des aspects que nous devons améliorer. Cette défaite représente une occasion de progresser et de grandir, de nous remettre en question et de travailler à nous améliorer en tant qu'équipe. »

L'entraîneur du Barça a également fait l'éloge de Xavi Espart, soulignant que le jeune joueur possède un potentiel prometteur, et que sa capacité à continuer d'afficher de bons niveaux dépend de ses performances sur le terrain.

Flick a déclaré : « Nous savons à quel point le football est exigeant en matière de professionnalisme : la performance est tout. Il a affiché un niveau remarquable, et c'est impressionnant. Il possède un grand potentiel et une marge de progression, et il livre d'excellentes prestations en ce moment. »



