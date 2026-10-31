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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ALAVESAFP
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Flick écrit l'histoire avec le Barça et dépasse Guardiola

FC Barcelone vs Deportivo Alaves
FC Barcelone
Deportivo Alaves
LaLiga
H. Flick
Espagne
Allemagne

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L'Allemand Hansi Flick a réalisé un exploit historique avec le Barça en atteignant sa 100e victoire en 131 matches officiels, à la suite du large succès contre le Deportivo Alavés sur le score de 6-1, lors de la 11e journée du championnat d'Espagne, continuant ainsi à inscrire son nom parmi les entraîneurs les plus marquants de l'histoire du club catalan.

Flick n'a eu besoin que de 131 matches pour franchir le cap des cent victoires, avec 44 succès lors de chacune des saisons 2024-2025 et 2025-2026, et 12 victoires en 14 matches officiels lors de la saison en cours 2026-2027, pour 21 défaites et 10 nuls, portant son pourcentage de victoires à environ 76,3 %, tandis que la proportion de matches où il a évité la défaite atteint près de 84 %.

Les chiffres du Barça sous la direction de l'entraîneur allemand révèlent la grande puissance offensive de l'équipe, qui a remporté 12 victoires en 14 matches cette saison et dont les joueurs ont inscrit 48 buts, à une moyenne dépassant les 3 buts par match. L'équipe a également signé de larges succès, parmi lesquels une victoire sur le score de 5-0 contre plusieurs adversaires, en plus d'avoir inscrit 7 buts dans les filets du Racing Santander.

Le Barça n'a concédé que deux défaites lors de la saison en cours, face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions et au Real Madrid en championnat d'Espagne, avant de retrouver son équilibre grâce à un large succès contre l'Alavés.

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Malgré l'exploit réalisé par Flick, Luis Enrique demeure l'entraîneur ayant atteint le plus rapidement les 100 victoires dans l'histoire du Barça, après avoir atteint ce total en 126 matches, devançant Pep Guardiola qui avait eu besoin de 139 matches, tandis qu'Enrique a terminé son aventure avec l'équipe avec un bilan de 138 victoires en 181 matches.

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