Il ne s'agit plus seulement d'un début en fanfare, mais d'un moment historique écrit en lettres d'or dans les annales du FC Barcelone : l'Allemand Hansi Flick n'est pas venu uniquement pour diriger l'équipe, il est venu pour renverser les légendes du banc catalan et s'installer au-dessus de toutes.

Dans une saison où les Blaugrana semblent invincibles, Barcelone domine le championnat d'Espagne avec 6 points d'avance sur son rival du Real Madrid et frappe fort en Ligue des champions avec une victoire éclatante 4-1 face au Galatasaray, après avoir renversé un but de retard signé Batrakov grâce au brio de Lamine Yamal, auteur de deux passes décisives. Et derrière tout cet éclat, un seul nom : Hansi Flick.

Un chiffre impossible qui dépasse les légendes

Selon les données officielles du réseau international de statistiques Opta, Flick est désormais officiellement l'entraîneur affichant le meilleur pourcentage de victoires de l'histoire du FC Barcelone, longue de plus de 125 ans, avec un taux prodigieux de 77,17 %, soit 98 succès en 127 rencontres à la tête de l'équipe.

Le bilan de Flick ne se contente pas de devancer, il écrase des noms qui ont bâti la gloire du Barça :

- Hansi Flick : 77,17 %

- Luis Enrique : 76,24 %

- Tito Vilanova : 75 %

- Pep Guardiola : 72,47 %

- Helenio Herrera : 70,63 %

Si les écarts paraissent minimes sur le papier, la performance devient historique lorsqu'on se rappelle que Flick l'a réalisée avec un club habitué aux plus hauts standards d'excellence du football mondial.





Plus que de simples chiffres : une révolution identitaire

L'empreinte du technicien allemand n'est pas seulement statistique. Depuis son arrivée, dans un moment critique, il a réussi à reconstruire une équipe à terre et à y implanter une identité claire, fondée sur un football offensif féroce, un pressing haut impitoyable et une ligne défensive avancée et audacieuse, redonnant aux supporters la certitude que Barcelone était de retour dans la course à tous les grands trophées.

Cette réussite se traduit dans le palmarès, Flick ayant décroché 5 titres en peu de temps : deux championnats d'Espagne, une Coupe du Roi et deux Supercoupes d'Espagne. Un total encore loin de légendes comme Guardiola ou Enrique, mais obtenu en beaucoup moins de temps et de matches.

L'artisan de la star numéro un des Blaugrana

Sa marque la plus évidente reste toutefois la construction de la vedette actuelle de l'équipe : Lamine Yamal. Flick a joué un rôle central dans l'épanouissement du jeune Espagnol, lui accordant une liberté totale pour s'exprimer et le plaçant au cœur du dispositif offensif, jusqu'à le faire passer de talent prometteur à joueur décisif, capable de faire basculer les plus grands matches.

La route est peut-être encore longue pour Flick au Camp Nou, mais ce qu'il a accompli jusqu'ici lui a déjà garanti une place éternelle dans l'histoire du club : cinq titres, le meilleur pourcentage de victoires de tous les temps et une équipe qui a de nouveau fait rêver les supporters. L'Allemand a prouvé que son arrivée n'était pas un simple recrutement, mais un véritable tournant dans l'histoire moderne du FC Barcelone.



