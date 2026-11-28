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Hans Flick, entraîneur du FC Barcelone, a assuré que le jeune Ibrima Tunkara possède un grand talent et un avenir prometteur au sein du club catalan, saluant son potentiel. Il a également fait le point sur les blessés et sur la rotation de l'effectif.

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Flick a déclaré, lors de sa conférence de presse de ce samedi, avant d'affronter le Deportivo La Corogne en Liga : « Nous avons une très grande qualité dans l'effectif, ce qui nous permet de donner à tous les joueurs l'occasion de jouer. On l'a vu face au Sabah azerbaïdjanais. »

Il a ajouté : « Nous devons aussi surveiller les joueurs blessés et la condition physique de chacun, car certains ont parfois besoin de repos. Pour jouer avec notre style préféré et l'intensité dont nous avons besoin, nous devons être en bonne condition physique. »

Il a poursuivi au sujet de l'état de Lamine Yamal, Andreas Christensen, Marc Bernal et Rodri : « Marc manquera le match. Sa blessure n'est pas grave, mais il ne pourra pas non plus jouer contre l'Atlético de Madrid, tout comme Alejandro Balde. Quant à Rodri, Christensen et Lamine, ils vont bien et voyageront avec nous. »

Interrogé sur la possibilité d'utiliser Frenkie de Jong en défense centrale, il a répondu : « Il a fait du bon travail en défense centrale dans des circonstances difficiles, mais nous savons que son poste naturel est au milieu de terrain. Nous verrons ce que nous ferons demain. Nous avons trois postes au milieu et nous devons décider qui sera titulaire. Un match nous attend aussi mercredi prochain. »

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Sur la différence entre les rôles de Fermín López et de Dani Olmo, il a expliqué : « Fermín traversait une bonne période et ses déplacements derrière les attaquants sont excellents. Dani a lui aussi une très grande qualité, et avec Olmo, on peut davantage contrôler le ballon et délivrer la dernière passe. »

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Il a complété : « Fermín peut le faire aussi, mais son style de jeu crée davantage la surprise. Je suis heureux du retour de Dani dans l'équipe. »

L'entraîneur barcelonais a insisté sur l'absence d'excuses liées au jour de repos supplémentaire dont bénéficie l'Atlético de Madrid avant le match de mercredi : « Il n'y a pas d'excuses, nous subissons tous de la pression dans notre travail. Nous sommes le Barça, c'est tout. »

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À propos des efforts supplémentaires demandés aux joueurs ce mois-ci, il a précisé : « Quand j'ai signé mon contrat avec le Barça, je savais déjà ce qui m'attendait. J'ai le sentiment que les joueurs savent qu'être au Barça est un immense privilège, et même la chose la plus importante dans la carrière d'un joueur. »

Il a enchaîné : « La pression est forte, mais quand on gagne des titres, les émotions sont magnifiques. Nous voulons revivre ce que nous avons ressenti ces deux dernières années, quand nous avons fait la fête avec les supporters dans les rues de la ville et rendu nos fans heureux. »

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Flick a évoqué la disponibilité de Pedri et la possibilité de limiter son temps de jeu face au Deportivo La Corogne : « Nous n'avons fixé de temps de jeu pour aucun joueur. Pedri traverse une bonne période, il est prêt à 100 % et disponible. Nous avons d'autres options, mais nous verrons ce que nous ferons. »

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Le technicien allemand a salué Marc Casadó, après que ce dernier a évoqué sa capacité à prodiguer quelques conseils à ses coéquipiers : « C'est tout à fait possible. Marc est un joueur très professionnel, et il peut aider n'importe quelle équipe grâce à sa mentalité et à son comportement. Je suis heureux qu'il joue et qu'il soit revenu de blessure. Je ne peux dire que du bien de Marc Casadó, c'est un footballeur formidable et un coéquipier remarquable. »

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Au sujet d'Ibrima Tunkara, qu'il a suivi pendant la Coupe du monde des moins de 17 ans, Flick a déclaré : « Ibrima est un grand talent. Il nous a rejoints lors de la préparation de cette saison, et il s'était déjà entraîné avec nous l'an dernier. C'est un talent exceptionnel, et il a un grand avenir dans ce club. »

L'entraîneur du Barça a révélé la raison de sa colère après la victoire 4-1 contre le Sabah à Bakou : « Nous n'avons pas contrôlé le match comme il le fallait, et nous avons commis une erreur en fin de rencontre, comme au début de notre match contre Villarreal. Nous travaillons pour réduire nos erreurs. »

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Il a expliqué : « J'étais en colère, j'étais sur le point de frapper dans le ballon, mais je me suis retenu parce que j'aurais pu prendre un carton rouge. J'aime que l'équipe soit concentrée, et il faut respecter tous les adversaires. Notre objectif était de gagner et nous l'avons fait, mais j'étais en colère car j'aurais préféré l'emporter 4-0 plutôt que 4-1. »

Concernant l'inquiétude liée aux efforts physiques des joueurs et aux distances qu'ils parcourent, il a répondu : « Je suis très positif. L'entraînement d'aujourd'hui était bon, et les joueurs sont conscients de l'importance du match. C'est notre objectif, et nous devons rester concentrés. »

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Flick a conclu en réagissant aux propos de Matarazzo, entraîneur de la Real Sociedad, qui avait affirmé il y a quelques semaines que Hans aurait besoin de boire deux bières pour commencer à parler espagnol en conférence de presse : « Je ne bois pas de bière, donc cette option est exclue. »