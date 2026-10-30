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Abdelmawgood Samir
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Flick décroche son premier million : l'entraîneur du Barça attire tous les regards

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H. Flick
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L'Allemand Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, a réalisé des débuts exceptionnels sur Instagram, en franchissant la barre du million d'abonnés en moins de 24 heures après le lancement de son compte officiel, à la suite d'un message adressé aux supporters du club catalan, qui a suscité un large engouement.

Le journal espagnol Sport a indiqué que le Barça et Flick ont annoncé, jeudi soir, à travers une publication commune, l'ouverture d'un compte personnel sur la plateforme par l'entraîneur allemand, dans le but de partager avec les supporters du club des moments de sa vie quotidienne, les coulisses de son travail d'entraîneur ainsi que d'autres contenus liés à son expérience avec l'équipe.

Flick a écrit dans son message : « Bonjour aux supporters du Barça ! Je suis très heureux d'être sur Instagram et de partager quelques moments de ma vie quotidienne, ma vie avec le Barça et avec vous », avant de surprendre les supporters par une phrase en catalan : « Merci beaucoup pour votre soutien. Visca el Barça ! ».

Cette initiative a suscité un vif engouement de la part des supporters de l'équipe catalane, qui se sont empressés de suivre le compte de l'entraîneur, lui permettant d'atteindre plus d'un million d'abonnés en quelques heures, une performance qui reflète l'ampleur de la popularité dont il jouit au sein du club et parmi ses supporters.

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Bien que les joueurs du Barça disposent d'un nombre considérable d'abonnés sur les réseaux sociaux, Flick a atteint ce record à une vitesse remarquable, alors même que son compte est tout récent, et aucun des joueurs actuels de l'équipe ne l'avait précédé dans cette performance dans les mêmes conditions.

L'entraîneur allemand pourrait bénéficier d'un coup de pouce supplémentaire dans son nombre d'abonnés si les joueurs du Barça contribuent à promouvoir son compte à travers leurs publications ou leurs stories, en particulier Lamine Yamal, le plus suivi parmi les joueurs de l'équipe, avec environ 60 millions d'abonnés.

L'activité de Flick s'est jusqu'à présent limitée à une publication et deux stories sur son nouveau compte ; l'une d'elles a été consacrée à présenter ses condoléances aux familles des victimes de l'accident de train survenu à Tolède, tandis qu'il a annoncé à travers l'autre ses débuts sur les réseaux sociaux.

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