Le Brésilien Raphinha, star du Barça, s'apprête à reprendre l'entraînement collectif avec ses coéquipiers ce jeudi, après son absence de ces dernières semaines pour cause de blessure.

Raphinha s'était blessé durant la trêve internationale, avec la sélection brésilienne, ce qui l'avait privé des deux dernières rencontres du Barça face à Getafe (Liga) et à Galatasaray (Ligue des champions).

Le journal catalan « Sport » a appris que Raphinha reprendrait part à l'entraînement collectif avec Barcelone ce jeudi, une étape importante dans son processus de récupération.

L'ailier brésilien doit fouler la pelouse aux côtés de ses coéquipiers lors d'une séance qui servira à évaluer sa réponse physique, après plusieurs jours consacrés à un travail individuel.

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Le plan prévoit que Raphinha participe à une partie, au moins, de l'entraînement collectif.

Le joueur brésilien avait effectué des séances individuelles sur le terrain tout au long des derniers jours, avec une augmentation progressive de la charge de travail physique. Par ailleurs, la période passée par Barcelone à Istanbul (pour affronter Galatasaray) a permis au joueur de continuer à progresser dans sa phase de récupération, puisqu'il se sent de mieux en mieux.

L'objectif de Raphinha semble clair : il souhaite être prêt pour disputer la rencontre de samedi prochain face au Real Betis en Liga, même si ni lui ni le staff médical ne veulent prendre de risques inutiles. Tout dépendra de sa réponse lors de la séance d'aujourd'hui et de l'évolution de son état dans les prochaines heures.

Raphinha est l'un des joueurs les plus investis de l'effectif catalan, et son absence est survenue à un moment particulièrement sensible du calendrier. Si l'ailier brésilien tient à revenir le plus rapidement possible pour aider ses coéquipiers, il sait parfaitement qu'une récupération complète, sans la moindre rechute, demeure la priorité absolue.

À Istanbul, lors du match contre Galatasaray, Barcelone a manqué de certains atouts que le joueur brésilien apporte au rendement de l'équipe, en particulier son dynamisme et son énorme capacité à presser. Malgré tout, la formation de Hansi Flick a livré une seconde période exceptionnelle, qui lui a permis de neutraliser totalement le club turc.

Aujourd'hui, avec un calendrier chargé et des rendez-vous décisifs à l'horizon, le retour de Raphinha constituera un renfort de poids pour le staff technique catalan.

Si les choses continuent d'évoluer positivement et que Flick juge le moment opportun, le Brésilien pourrait intégrer le groupe qui se déplacera à Séville pour affronter le Real Betis. Sa participation n'est pas encore garantie, mais la séance prévue ce jeudi pourrait être déterminante pour rapprocher la date de son retour sur les terrains.

Dans un autre registre, le Néerlandais Frenkie de Jong prendra également part à la séance d'entraînement. Après avoir réintégré le groupe la semaine dernière, le joueur pourrait, selon ce qu'a expliqué Hansi Flick en conférence de presse, obtenir son feu vert médical cette semaine, ce qui ouvrirait la porte à son inclusion dans le groupe pour le match contre le Real Betis.



