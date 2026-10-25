Le Brésilien Raphinha n'est plus un simple atout offensif dans les rangs du Barça, il s'est transformé sous la houlette de Hansi Flick en véritable cauchemar pour le Real Madrid, après avoir continué à faire trembler les filets de son rival traditionnel, confirmant la grande différence que l'entraîneur allemand a apportée à son niveau et à son impact lors des Clasicos.

La star du Barça a inscrit un but face au Real Madrid, dimanche soir, au stade Spotify Camp Nou, dans le cadre de la dixième journée de la Liga, poursuivant ainsi l'écriture de nouveaux chapitres de son éclat dans le choc le plus palpitant du football espagnol.

Le but est venu d'une action amorcée par un corner en faveur du club catalan, côté droit, avant que le ballon ne revienne à Pedri, qui a adressé une passe précise ayant transpercé la défense du Real Madrid et placé Raphinha dans une position idéale pour marquer.

La star brésilienne a habilement maîtrisé le ballon dans la surface de réparation, avant de le propulser entre les jambes de l'Anglais Jude Bellingham, milieu de terrain du Real Madrid, jusqu'au fond des filets, signant l'égalisation du Barça à la 61e minute, dans une ambiance bouillonnante dans les tribunes du Camp Nou.

Ce but n'a pas été un simple ajout au bilan de buteur de Raphinha, il est venu confirmer la transformation remarquable de ses statistiques face au Real Madrid depuis l'arrivée de Hansi Flick à la tête du Barça, ce qu'a révélé une statistique publiée par le compte « Mister Chip », spécialisé dans les chiffres et les statistiques sportives.

Le compte a indiqué que Raphinha a disputé 14 Clasicos, répartis de façon égale entre deux périodes différentes : il a participé à 7 matchs avant l'arrivée de Flick, durant lesquels il n'a inscrit aucun but et s'est contenté de délivrer une seule passe décisive.

En revanche, le tableau a complètement changé sous la direction de l'entraîneur allemand, puisque Raphinha a disputé 7 Clasicos, durant lesquels il a marqué 8 buts, en plus de délivrer deux passes décisives, un bilan qui reflète l'ampleur de la transformation survenue dans son rendement offensif lors des confrontations face au rival traditionnel.

Ainsi, les chiffres révèlent une version totalement différente de la star brésilienne lors des matchs au sommet, après être passé de l'absence de buts à un rôle décisif dans l'attaque du Barça, devenant l'une des principales armes sur lesquelles le club catalan s'appuie dans sa lutte avec le Real Madrid.



