Le technicien allemand, qui signe un nouveau bon début de saison pour son troisième exercice à Barcelone, a mené son équipe à bout des Azerbaïdjanais de Sabah lors d'un match compliqué, puisqu'il s'agissait du plus long déplacement du club catalan pour une rencontre à l'extérieur en Ligue des champions.
Le journal « Mundo Deportivo » rapporte que, grâce à la large victoire à Bakou, Flick a atteint la barre des 150 buts en Ligue des champions, en seulement 49 matchs.
Ces chiffres placent Flick, qui a atteint ce total en moins de rencontres, devant l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du football, Pep Guardiola, à qui il avait fallu 65 matchs pour réaliser la même performance.
Selon le compte « Opta », Flick et Guardiola ont atteint ces chiffres à travers les matchs disputés à la tête du Bayern Munich et de Barcelone.
Flick a dirigé le club bavarois lors de 18 matchs de Ligue des champions, au cours desquels ses joueurs ont inscrit 57 buts.
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Avec Barcelone, il a disputé jusqu'ici 31 matchs, durant lesquels son équipe a marqué 93 buts, après les quatre réalisations inscrites face à Sabah.
De son côté, Pep Guardiola a disputé 49 matchs de Ligue des champions à la tête de Barcelone, avec 116 buts marqués par son équipe. Il lui a fallu 16 matchs supplémentaires avec le Bayern Munich, au cours desquels ses joueurs ont inscrit 35 buts.
Pep Guardiola avait atteint la barre des 150 buts face à la Roma, le 5 novembre 2014.