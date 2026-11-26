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L'Allemand Hansi Flick, entraîneur de Barcelone, continue d'enrichir son palmarès et d'asseoir sa place parmi l'élite des entraîneurs du football mondial.

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Le technicien allemand, qui signe un nouveau bon début de saison pour son troisième exercice à Barcelone, a mené son équipe à bout des Azerbaïdjanais de Sabah lors d'un match compliqué, puisqu'il s'agissait du plus long déplacement du club catalan pour une rencontre à l'extérieur en Ligue des champions.

Le journal « Mundo Deportivo » rapporte que, grâce à la large victoire à Bakou, Flick a atteint la barre des 150 buts en Ligue des champions, en seulement 49 matchs.

Ces chiffres placent Flick, qui a atteint ce total en moins de rencontres, devant l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du football, Pep Guardiola, à qui il avait fallu 65 matchs pour réaliser la même performance.

Selon le compte « Opta », Flick et Guardiola ont atteint ces chiffres à travers les matchs disputés à la tête du Bayern Munich et de Barcelone.

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Flick a dirigé le club bavarois lors de 18 matchs de Ligue des champions, au cours desquels ses joueurs ont inscrit 57 buts.

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Avec Barcelone, il a disputé jusqu'ici 31 matchs, durant lesquels son équipe a marqué 93 buts, après les quatre réalisations inscrites face à Sabah.

De son côté, Pep Guardiola a disputé 49 matchs de Ligue des champions à la tête de Barcelone, avec 116 buts marqués par son équipe. Il lui a fallu 16 matchs supplémentaires avec le Bayern Munich, au cours desquels ses joueurs ont inscrit 35 buts.

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Pep Guardiola avait atteint la barre des 150 buts face à la Roma, le 5 novembre 2014.