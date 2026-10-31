Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a exprimé sa satisfaction après avoir signé sa 100e victoire avec Barcelone, grâce au succès 6-1 contre le Deportivo Alavés, lors de la 11e journée de Liga.

Flick a également salué la réaction de son équipe catalane, et a félicité Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha, Frenkie de Jong et Bryan Fariñas.

Le journal Mundo Deportivo a publié les déclarations de Flick lors de la conférence de presse, où il a dit : « Je suis extrêmement satisfait. Nous avons imposé notre domination en première période, et nous avons créé des occasions en exploitant les espaces. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Nous avons bien joué. »

Il a poursuivi : « Alavés a très bien défendu, et avait de nombreux joueurs derrière. Nous savions qu'ils s'appuieraient bien sur les transitions offensives rapides, mais nous avons maîtrisé le match. Et nous avons réussi à exploiter les petits espaces qu'ils nous laissaient. »

Interrogé sur la première apparition de Frenkie de Jong dans l'axe de la défense, et sur la possibilité qu'il rejoue à ce poste, Hansi a expliqué : « Nous avons de nombreux absents en défense, et nous ne savons pas quand les joueurs reviendront. »

Flick a également évoqué la première apparition du jeune joueur Bryan Fariñas, déclarant : « J'ai demandé à Frenkie et à Bryan s'ils pouvaient jouer à ce poste, et je les remercie pour le travail qu'ils ont fourni. Bryan méritait de jouer grâce à son professionnalisme à l'entraînement. Il a affiché un bon niveau, et a trouvé une bonne entente et une bonne complicité avec Lamine. »

L'entraîneur allemand a parlé de Lamine Yamal, qui a inscrit un doublé dans le match, expliquant qu'il s'était entretenu avec lui pendant la pause entre les deux mi-temps, et a salué sa confiance retrouvée dans les duels individuels avec les défenseurs.

Flick a dit : « Il était important que Yamal bénéficie d'un peu de repos, et il a livré une prestation remarquable. C'est ce que je voulais voir, tout comme de la part de Fermín et de Raphinha après les deux défaites. »

Revenant sur sa 100e victoire avec Barcelone, Flick n'a pas voulu trop s'étendre sur cet accomplissement, mais il n'a pas pu cacher son sourire.

L'entraîneur allemand a dit : « Je ne regarde habituellement pas vers le passé, mais je suis extrêmement heureux. Était-ce le meilleur match ? Remporter le premier Clásico à Madrid était quelque chose de formidable. Je m'en souviens avec des sentiments positifs, et ce sera une bonne chose pour les semaines à venir. »

Flick a expliqué la raison du remplacement de Pedri à la mi-temps, déclarant : « Je l'ai remplacé parce qu'il était sous la menace d'un carton jaune, et il n'était pas nécessaire de prendre de risques. »

Concernant la participation de Rodri sur l'intégralité des quatre-vingt-dix minutes, et le fait de ne pas avoir fait entrer Gavi, l'entraîneur a expliqué : « Nous avions d'abord pensé à effectuer des changements concernant Rodri, Frenkie et Fermín, mais nous avons ensuite décidé de faire autre chose. »

L'entraîneur de Barcelone se tourne désormais vers les deux rencontres contre Aston Villa et l'Atlético de Madrid au cours de la semaine prochaine.

Flick suit une politique consistant à traiter chaque match séparément, déclarant : « D'abord, nous devons affronter Aston Villa. Nous jouerons sur notre terrain, et la Ligue des champions est toujours une compétition particulière, qui a un caractère unique en son genre. Nous n'avons que deux jours pour récupérer après le match d'aujourd'hui. C'est pourquoi toute notre concentration est désormais portée sur la récupération des joueurs, et ensuite nous commencerons à préparer le match contre Aston Villa. »

Cependant, Flick a exprimé ses doutes quant à la possibilité de récupérer Jules Koundé, Eric García et Andreas Christensen avant les deux rencontres de la semaine prochaine, déclarant : « Nous ne savons rien pour le moment. Le processus de récupération se déroule bien, mais notre situation n'est pas idéale. Nous devons tenir bon durant ces deux matchs. J'espère pouvoir récupérer un ou deux d'entre eux. »

Il a ajouté : « Christensen est désormais proche d'un retour aux entraînements collectifs, mais il y aura ensuite une trêve internationale, et nous ne prendrons pas le risque de le faire jouer, car nous avons besoin de ses services durant le reste de la saison. »