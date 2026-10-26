Flick a ouvert la porte à Mourinho : 3 clés qui ont permis au Real Madrid de remporter le Clasico

Lors d'une soirée qui a bouleversé tous les pronostics, le Real Madrid a pris d'assaut l'antre de son rival historique, le Camp Nou, et a décroché une victoire précieuse et méritée sur le score de 2-1, grâce à un doublé de sa star française Kylian Mbappé, remportant le premier Clasico de la saison et revenant en force dans la course au titre de la Liga.

Cette victoire n'est pas le fruit du hasard, mais plutôt l'aboutissement de trois clés décisives révélées par l'équipe d'analyse de la célèbre émission « El Larguero » sur la radio espagnole « Cadena SER » : « la solidarité, l'équilibre et l'audace ».

Cette victoire est venue choquer les supporters du Barça, qui célébraient avant le match et considéraient leur équipe comme la grande favorite. L'analyste Antonio Romero a commenté : « Les supporters du Barça célébraient avant le match, mais battre le Real Madrid en octobre demande un gros effort. »

Il a ajouté : « Au-delà de la qualité, du travail collectif et de la touche finale décisive, le Real Madrid a présenté un beau football, et a même surpassé le Barça par moments. Le Real Madrid a gagné grâce à sa cohésion et à l'intégration de joueurs techniquement talentueux au milieu de terrain. »

Le collectif, l'arme fatale du Real

L'analyste Jesús Gallego a rejoint Romero, en mettant en lumière l'esprit collectif qui a longtemps manqué au Real Madrid : « Le Real Madrid a gagné le match parce qu'il a fait preuve d'équilibre et de solidarité, ce dont l'équipe manquait. Tout le monde a défendu, et cela se voyait. Diomande a plus défendu aujourd'hui que Vinicius pendant toute la saison en championnat. »

De son côté, Julio Pulido a estimé que réduire la victoire au seul travail collectif serait injuste envers la performance technique de l'équipe, ajoutant : « Le secret de la victoire réside dans le fait qu'ils ont présenté un excellent football et empêché le Barça de livrer une bonne prestation. Avec Bernardo et Güler sur le terrain, leur rendement s'améliore. »

Il a poursuivi : « Cette équipe est plus cohésive et plus équilibrée quand Vinicius n'est pas présent. Mourinho doit tirer profit de ce match, car c'est la meilleure voie pour l'avenir. »

Le Clasico de Mourinho, une supériorité par l'audace

Les analystes s'accordent à dire que ce match a été par excellence celui de l'entraîneur portugais José Mourinho, qui a totalement surpassé tactiquement l'Allemand Hansi Flick.

Romero a déclaré : « Mourinho a surpassé Flick et nous a tous surpris. Il l'a complètement dominé », tandis que l'analyste Antón Meana a ajouté : « Il a gagné aujourd'hui au Camp Nou en semant les graines du doute dans l'esprit des joueurs du Barça. La conclusion, c'est que c'était le Clasico de Mourinho. Il l'a remporté grâce à ses changements, sa composition et son audace. »

Flick perd la bataille de la gestion du résultat

En revanche, les analystes de l'émission ont adressé de virulentes critiques à l'entraîneur du Barça Hansi Flick, estimant qu'il avait échoué à gérer le scénario du match après l'égalisation, et qu'il avait lui-même ouvert la porte au retour du Real Madrid dans la course.

L'analyste Jordi Martí a déclaré : « Presque tout le monde considérait le Barça comme le grand favori, mais il a manqué de caractère. Pedri, Rodri et Fermín ont beaucoup perdu le ballon parce que le Real Madrid a fourni un gros effort et leur a rendu le match difficile. Il faut savoir rivaliser pendant les quatre-vingt-dix minutes. »

Luis Flaquer a abondé dans son sens : « Il semble que mieux gérer les différents scénarios de match ne fasse pas partie du plan de Flick. C'est ce qui se passe depuis trois ans. Non contents de laisser le Real Madrid à six points de retard, voilà qu'ils lui ont ouvert la porte pour revenir dans la course au titre. »

L'analyste Talavera a ajouté : « Le Barça n'était pas le Barça que nous connaissons parce que le Real Madrid ne l'a pas laissé l'être. Quand tu vois que tu ne peux pas gagner un match, ne le perds pas. Flick n'a pas appris de ses erreurs ; il a perdu le match parce qu'il n'a pas su préserver le nul. »

Marcos López a conclu l'analyse en affirmant : « Flick ne sait pas gérer le résultat, et c'est une preuve de son manque de maturité. Ni Raphinha ni Lamine Yamal n'ont été à la hauteur. »







