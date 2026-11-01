Un rapport de presse espagnol a révélé, ce dimanche, que la date du transfert de Karim Adeyemi vers le Barça lors du mercato estival avait été avancée, pour se produire une année entière avant la date prévue.

Selon le quotidien espagnol « Sport », le Barça suivait de près l'évolution du niveau de l'ailier international allemand depuis longtemps, en raison de la grande admiration que lui porte Hansi Flick, qui a joué le rôle le plus déterminant dans la conclusion de ce transfert.

Flick connaît bien les capacités du joueur depuis son passage avec les différentes catégories d'âge des sélections allemandes, où ils avaient déjà partagé une expérience commune, et il était conscient de l'énorme potentiel qu'il possède.

Ce transfert aurait représenté un gain stratégique majeur pour le Barça sur le plan financier, s'il avait attendu la fin du contrat du joueur avec le Borussia Dortmund à l'été 2027.

Mais le club allemand, qui était au courant des mouvements d'Adeyemi en préparation de la saison suivante, l'a clairement averti de la possibilité de rester au sein de l'équipe sans prolonger son contrat, qui était sur le point d'expirer.

Dortmund a informé le joueur que l'absence de prolongation l'exposerait à un risque élevé de passer la saison dans les tribunes ou de s'éloigner presque totalement du jeu, ce qui aurait constitué un préjudice manifeste pour sa carrière footballistique, et aurait même affecté son développement futur.

Le départ de Ferran Torres vers le Paris Saint-Germain a accru les chances de conclure le transfert, après avoir laissé une place vacante dans la ligne offensive du Barça.

Le club catalan a compris la nature de la situation et a décidé d'avancer la date de recrutement du joueur, et d'entamer des négociations avec le Borussia Dortmund, en profitant du fait qu'il ne restait qu'une seule année à son contrat, ce qui a rendu l'opération accessible sur le plan financier, comme cela s'est effectivement produit.

Toutes les parties sont ressorties satisfaites de l'accord, et Adeyemi a rejoint le Barça une année avant la date prévue.

Saisir l'occasion

Le pari du Barça sur le joueur a commencé à porter ses fruits durant les premiers mois de la compétition, l'ailier allemand exploitant les minutes que lui accorde Hansi Flick, et ayant retrouvé la vivacité et la vitesse qui lui avaient fait défaut la saison dernière avec le Borussia Dortmund.

Adeyemi est devenu un atout maître sur lequel l'équipe s'appuie depuis le banc des remplaçants, grâce à sa vitesse et à sa capacité à faire la différence, lorsqu'il remplace Gordon, qui se distingue par un style plus rationnel et discipliné sur le plan tactique.

Le joueur a également offert une option différente à l'équipe, qu'il entre en jeu en tant que remplaçant ou qu'il soit retenu dans le onze de départ, et plus précisément sur le flanc gauche, où il apporte à l'attaque du Barça une certaine dose d'imprévisibilité et de mouvements inattendus.

Les statistiques d'Adeyemi confirment son bon début, avant le match contre Alavés, après avoir disputé 452 minutes réparties sur 13 apparitions, au cours desquelles il a inscrit 4 buts, soit deux buts en Liga et deux buts en Ligue des champions, et délivré 3 passes décisives, toutes dans la compétition nationale.