Flick à court d'idées : le Real Madrid expose les failles du Barça

Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a encaissé son premier coup dur depuis bien longtemps, après un Barça incapable de trouver des solutions face au Real Madrid lors du Clasico, dans un contexte de baisse d'efficacité offensive et d'absence d'idées tactiques.

Selon le quotidien espagnol AS, Flick a reçu de grands éloges au Barça, grâce à sa capacité à redresser une équipe qui souffrait énormément à la fin de l'ère Xavi. Mais cette fois-ci, il a terminé le Clasico marqué par la défaite, dans un tableau inhabituel depuis longtemps.

Le Barça est apparu comme une équipe dépourvue de la verticalité, de l'ambition et de la vivacité qui la caractérisent, en plus d'un manque de tranchant et d'une hésitation dans les prises de décision. L'équipe a également semblé incapable de trouver des solutions tactiques face à un plan logique mis en place par José Mourinho, que l'on pouvait anticiper.

Par-dessus le marché, le Barça n'a pas réussi à se sauver avec un nul, lors d'une soirée où presque rien n'a fonctionné.

Le quotidien a souligné que certaines choses n'allaient pas au sein du Barça, Flick ayant tenté d'atténuer le choc de la défaite face au Paris Saint-Germain, en déclarant après la défaite au Parc des Princes : « Bien sûr que j'ai pensé au Real Madrid. »

C'était là une explication à laquelle le technicien allemand n'avait jamais eu recours depuis son arrivée au Barça, lui qui a toujours fait de la concentration sur chaque match pris individuellement sa priorité permanente.

Le Paris Saint-Germain a adressé 15 tirs cadrés vers le but de Joan García, ce qui reflète l'ampleur des problèmes dont souffre le club catalan.

Le Real Madrid n'a pas atteint le but du Barça dans la même mesure lors du Clasico, puisqu'il a cadré cinq tirs, mais il aurait pu infliger une défaite plus lourde à son adversaire lorsque le score indiquait un avantage madrilène d'un but à zéro, dans une rencontre où le Barça a tenté de revenir en seconde période, sans y parvenir.

Le match a également révélé des failles tactiques évidentes, le Real Madrid ayant réussi à réduire la dangerosité de Rodri et Pedri, qui n'ont pas pu impliquer Fermín López dans le jeu, ce dernier apparaissant isolé du reste de ses coéquipiers.

Le jeu dans l'axe a fait défaut, et le rendement sur les côtés est resté limité, à l'exception de l'effort fourni par Gordon.

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Le casse-tête Yamal

Lamine Yamal constitue une autre source de création de jeu au Barça, mais Marc Cucurella a réussi à le neutraliser. Il était surprenant, après ce qui s'était produit face à Chelsea la saison dernière à Stamford Bridge, que le technicien allemand n'essaie pas différentes solutions, comme sortir Lamine de l'aile et envoyer Raphinha disputer les duels individuels directs avec le latéral international.

Yamal ne s'est pas senti à l'aise tout au long du match, ce qui l'a poussé à la nervosité, comme l'a montré l'occasion qu'il a gâchée avant la fin de la première mi-temps.

Flick a également semblé impuissant à gérer les changements, puisqu'il n'a procédé qu'au changement contraint en faisant entrer Bardghji à la place d'Eric García en raison d'une blessure, avant d'attendre la 74e minute pour lancer Frenkie de Jong.

Il a par ailleurs fait entrer Rashford et Gordon à la 84e minute, alors qu'il ne leur restait plus assez de temps pour influer positivement sur le déroulement de la rencontre ; leur participation s'est même répercutée négativement sur l'équipe.

Les deux joueurs ont paru déconnectés de l'ambiance d'un match chargé émotionnellement, le Brésilien ayant perdu le ballon sur l'un de ses premiers contrôles, action à l'origine de l'attaque qui a débouché sur le deuxième but de Kylian Mbappé pour le Real Madrid.

La conférence de presse, meilleure preuve

Flick est apparu à court d'idées même lors de la conférence de presse, ne trouvant à invoquer que la fatigue physique, la semaine dont dispose l'équipe pour retrouver sa forme, et sa volonté d'améliorer le rendement d'un groupe encore loin de son niveau plein.

Les tentatives du technicien allemand de décrocher sa 100e victoire avec le Barça au cours de cette semaine ont également échoué, son bilan s'étant arrêté à 99 victoires, 10 nuls et 21 défaites.

Le crédit dont jouit Flick auprès des supporters du Barça et de sa direction reste sans aucun doute important, mais le technicien allemand et ses adjoints seront tenus de redoubler d'efforts pour redonner de la vivacité à une équipe qui a échoué lors de la première semaine où elle voulait prouver sa capacité à jouer tous les titres cette saison.

Flick avait affirmé que le Barça atteindrait sa pleine forme après la première trêve internationale, mais l'impression qui domine actuellement est que l'équipe a entamé la saison mieux que prévu, avant d'entrer désormais dans une phase de baisse de niveau.