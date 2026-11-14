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José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, est arrivé à la conviction que Dumfries, Trent Alexander-Arnold et Carreras seront des éléments importants pour offrir du repos à Fede Valverde et Marc Cucurella lors de certains matches de Liga et de Ligue des champions.

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Le réseau Defensa Central a indiqué que Mourinho est un entraîneur rigoureux qui impose ses idées et exige le plus grand respect au sein du vestiaire, mais cela ne signifie pas que ses décisions sont irrévocables. Il peut au contraire les modifier afin d'améliorer les performances de l'équipe. C'est ce qui s'est produit lors de la saison en cours avec Fede Valverde et Tchouaméni.

Lors de la préparation de la saison, Mourinho souhaitait s'appuyer sur des milieux de terrain dotés de force et de qualités physiques, comme Tchouaméni et Valverde. Il les considérait comme le socle du club madrilène et comme les joueurs qui lui apporteraient l'équilibre recherché, mais il a fini par abandonner cette idée au fil des matchs.

Mourinho a découvert que Valverde et Tchouaméni ne livrent pas les performances attendues lorsqu'ils jouent ensemble. C'est pour cette raison qu'il a changé le plan qu'il comptait appliquer avec l'équipe madrilène, et il ne semble pas y avoir de retour en arrière possible. À l'exception de quelques matchs épars, il n'a pas l'intention de les réassocier au milieu de terrain.

Mourinho a fait jouer Fede Valverde au poste d'arrière droit lors de la confrontation face à Villarreal, alors que l'équipe avait besoin de la victoire.

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Il a réitéré la même chose face à la Roma, en quête d'un retour au score, avant de l'adopter dans le onze de départ dès le coup d'envoi face à Séville. Cela a été une confirmation définitive de la nécessité d'avoir Arda Güler ou Bernardo Silva dans le onze de départ.

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Le Real Madrid manquait de créativité en présence de Valverde et Tchouaméni ensemble, mais le joueur français reste un élément indispensable. C'est lui qui est chargé de perturber les attaques de l'adversaire, de rapprocher les lignes de l'équipe les unes des autres et d'assurer l'équilibre.

Mais Mourinho est parfaitement conscient qu'il a besoin de placer aux côtés de Tchouaméni un joueur capable d'organiser le jeu, de faire preuve de créativité et de construire les attaques depuis l'arrière.

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Le Real Madrid a débuté la saison en laissant de bonnes impressions avec Fede Valverde au poste de milieu récupérateur. Tchouaméni était blessé, c'est pourquoi Arda Güler ou Bernardo Silva se relayaient pour compléter le duo du milieu de terrain aux côtés de l'Uruguayen.

Mais Mourinho a aligné Camavinga aux côtés de Fede Valverde lors de la confrontation face à Malaga, avant qu'Aurélien Tchouaméni ne retrouve sa place lors du match contre Elche.

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Depuis ce moment, l'équipe madrilène a disputé une série de matchs qui ont suscité des doutes quant à ses performances et à son style de jeu. Les confrontations face à Elche, l'Atlético de Madrid, Villarreal et la Roma ont révélé le manque de solutions footballistiques du Real Madrid, en raison de l'appui sur un duo au milieu doté de force physique mais dépourvu de créativité. C'est pour cette raison que Mourinho a finalement abandonné son idée initiale et est revenu à parier sur les qualités créatives.

Mourinho a affirmé à plusieurs reprises que son choix du onze de départ à chaque match dépend de la situation que traverse l'équipe et de la nature de l'adversaire qu'elle affronte. C'est pourquoi il pourrait, en certaines occasions, revenir à s'appuyer sur un duo au milieu doté de plus grandes qualités physiques. Mais l'ajustement qu'il a apporté à son plan est devenu définitif, et l'on s'attend à ce que ce soit ce schéma tactique sur lequel il s'appuiera dans la plupart des matchs.

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Tchouaméni est un joueur dont on ne peut se passer, au regard de ce qu'il apporte à l'équipe en matière d'équilibre et de solidité défensive. Mais Mourinho placera à ses côtés un joueur talentueux comme Bernardo Silva ou Arda Güler, afin de garantir la fluidité du jeu et la capacité à construire les attaques depuis l'arrière.

Mourinho pourrait même répéter ce qu'il a fait lors du Clasico ou face à Valence, lorsqu'il a aligné le joueur turc et le joueur portugais ensemble dès le début, aux côtés du joueur français.