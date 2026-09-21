Fitz-Jim explique pourquoi il a soudainement quitté l’Ajax

Kian Fitz-Jim réalise des débuts fulgurants à Torino, actuel quatorzième de Serie A. « Pour moi, c’était difficile de troquer l’Ajax, mais j’évolue désormais dans un championnat du top 5 », a-t-il confié à ESPN.

Le milieu de terrain arrivé de l’Ajax se sent déjà parfaitement chez lui à Turin. « C’est une grande ville, mais pas trop animée. Je voulais vraiment atterrir dans une grande ville, et de préférence pas dans un petit village reculé. »

Fitz-Jim est devenu un élément incontournable au milieu de terrain du Torino et enchaîne presque chaque semaine une place dans le onze de départ de ce club de milieu de tableau. « Le jeu que l’entraîneur veut mettre en place me convient bien. Je pense aussi avoir bien commencé. »

La recrue estivale du Torino a pris la décision de quitter l’Ajax en toute connaissance de cause. « C’était difficile de troquer l’Ajax, mais j’évolue désormais dans un championnat du top 5, et c’est aussi un très beau club. Pour moi, il est important d’avoir une telle vitrine pour me montrer. Cette perspective n’existait malheureusement pas à l’Ajax. »

Fitz-Jim a disputé 72 matches avec l’équipe première de l’Ajax et 103 rencontres avec Jong Ajax. L’été dernier, cela a valu au milieu de terrain un transfert de trois millions d’euros vers la Serie A.

L’ancien de l’Ajax doit d’ailleurs encore s’habituer aux habitudes alimentaires italiennes. « En réalité, je suis plutôt un mangeur de riz, mais à un moment donné, il faut vraiment se mettre à manger des pâtes ici. Boire du café, ce ne sera vraiment pas pour moi, je repousse ça encore pour très longtemps. »