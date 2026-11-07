La relation entre les directions de l'Atlético de Madrid et du Barça a dépassé la phase de tension qu'elle a connue lors du dernier mercato estival à cause de Julian Alvarez, les deux parties cherchant à rétablir des relations normales, à travers des démarches amicales qui précèdent l'affrontement attendu entre les deux équipes, dimanche prochain, sur la pelouse du « Riyadh Air Metropolitano ».

Selon le journal espagnol « AS », Joan Laporta, le président du Barça, dirigera la délégation du club catalan lors de son déplacement à Madrid, et un déjeuner réunira les directions des deux clubs, dans le cadre des efforts visant à apaiser les tensions et à montrer le retour à la normale des relations.

Les signes de rapprochement entre les deux clubs ont débuté lorsque Joan Laporta a rencontré Miguel Ángel Gil Marín, le directeur général de l'Atlético de Madrid, lors de la réunion de l'Association des clubs européens de football dans la capitale danoise, Copenhague.

Le président du Barça a reconnu qu'ils s'étaient enlacés lors de la rencontre et qu'ils avaient réussi à surmonter les différends laissés par un été tendu entre les deux parties.

Prochains matchs ATM LaLiga 15:00 BAR

Dans un entretien avec le journal « Mundo Deportivo », Laporta a dévoilé des détails supplémentaires sur sa rencontre avec Gil Marín, déclarant : « Ce fut une rencontre amicale et excellente. Quand nous nous sommes rencontrés, nous avons vu qu'il nous fallait poursuivre la bonne relation existant entre les deux clubs, ainsi que notre relation personnelle. Je l'apprécie beaucoup, il le sait, et je ressens aussi son affection à mon égard. Nous nous sommes rencontrés et nous nous sommes immédiatement enlacés, et je pense que nous avons surmonté les différends et rétabli la relation telle qu'elle devrait être. J'en suis extrêmement heureux, d'autant plus que c'est une personne que j'apprécie beaucoup. »

La tension entre les deux clubs avait atteint son paroxysme fin août dernier, lorsque Miguel Ángel Gil Marín avait tenu des propos à la chaîne « Movistar » lors du tirage au sort de la Ligue des champions d'Europe, dans lesquels il s'en prenait à la manière dont le Barça avait géré sa tentative de recruter Julian Alvarez, déclarant : « Cette affaire me met encore plus en colère. Nous sommes écœurés par la fausseté, le manque d'éthique, l'absence de transparence et de professionnalisme, et nous ne pouvons qu'affirmer que nous ne négocierons avec le FC Barcelone sous aucun prétexte. »

Rafa Yuste, le vice-président du Barça, a répondu à ces propos alors qu'il se trouvait lui aussi à la cérémonie du tirage au sort dans la principauté de Monaco, déclarant : « Ce qui m'étonne, c'est que, malgré le fait que je le connaisse, il ait lancé de tels propos dépourvus de politesse et de respect. Tous les membres du club, le directeur sportif et l'entraîneur ont franchi la ligne rouge d'une manière que je ne comprends absolument pas. Ces propos me mettent en colère et je ne suis pas d'accord avec eux. »

Et d'ajouter : « Ils ont franchi une ligne rouge : on ne peut pas qualifier d'écœurant un club avec lequel on entretient une relation qui dure depuis de longues années, et nous ne le permettrons pas. L'être humain doit faire preuve de courtoisie dans sa vie. Nous avons échangé quelques mots avec la famille Gil et le président du club, Enrique Cerezo, et je leur ai dit ce que j'ai déjà affirmé : nous sommes sereins et avons la conscience tranquille. »

Les propos de Gil Marín étaient venus en réponse à une position antérieure dans laquelle Laporta avait défendu les agissements du Barça lors de sa tentative de recruter l'attaquant argentin, affirmant que le club catalan avait agi correctement, après avoir présenté une offre qui n'avait pas été acceptée par l'Atlético de Madrid, bien que le joueur ait manifesté, depuis sa participation à la Coupe du monde aux États-Unis, son désir de partir, affirmant que « le mieux pour tout le monde est d'évoquer l'idée d'un transfert ». Des propos pour lesquels Alvarez s'est récemment excusé.

En plein cœur de cette crise, Laporta est allé plus loin, après avoir appris que l'Atlético de Madrid avait proposé son joueur à Arsenal, déclarant : « S'ils se sont sentis offensés, ils en connaissent la raison. Ils ont exagéré leur réaction et leur comportement était hors contexte. Je ne sais pas pourquoi, et je peux le deviner, mais je ne peux pas le déclarer publiquement car je n'ai pas de preuve. Nous recevions des informations selon lesquelles ils le mettaient en vente, mais ils ont finalement dévoilé leur véritable position et ont dit qu'ils le vendraient à n'importe quel club à l'exception du Barça. Nous avons toujours été clairs avec eux. Nous avons parlé avec Gil Marín et présenté une offre, et leur réponse a été qu'ils n'avaient pas de remplaçant. Nous les avons informés que, s'ils avaient un remplaçant, nous pourrions en discuter. Je ne comprends pas la raison de la réaction exagérée qui a suivi. »

Et bien que le climat de tension entre les deux clubs appartienne désormais au passé, du moins sur le plan administratif, les tribunes pourraient connaître une ambiance bouillonnante lors de l'affrontement attendu sur la pelouse du Riyadh Air Metropolitano.

En revanche, l'accolade qui a réuni Gil Marín et Laporta à Copenhague connaîtra un nouveau prolongement, à travers un déjeuner réunissant les responsables des deux clubs, en présence de Rafa Yuste aux côtés des membres de la direction du Barça chargés d'accompagner la délégation lors de son déplacement à Madrid.

Les responsables du Barça assisteront également au match depuis la tribune principale du stade Metropolitano, un espace qui sera, du moins, le théâtre d'une démonstration du retour de la paix entre les deux clubs.