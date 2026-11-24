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Miguel Ángel Gil Marín a créé la surprise lors de l'assemblée générale de LaLiga en annonçant sa démission de ses fonctions de premier vice-président et de membre du conseil d'administration, sur fond de polémique liée au financement de l'Association européenne des clubs.

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Cette démission a été annoncée lors de l'assemblée générale de l'instance, réunie ce mardi dans la capitale, Madrid, selon le quotidien espagnol AS, qui précise que cette décision s'explique par le financement présumé accordé par LaLiga à l'Union des clubs européens, pour un montant supérieur à un million d'euros.

Gil Marín est membre du comité exécutif de l'association European Football Clubs, anciennement connue sous le nom d'Association européenne des clubs.

L'assemblée générale de LaLiga, qui réunissait les clubs de première et de deuxième division, a été marquée par l'annonce du départ de Gil Marín du poste de premier vice-président, qu'il occupait depuis 2020, où il avait succédé à Clemente Villaverde.

Ces dernières années, Gil Marín a été l'un des principaux soutiens de Javier Tebas dans ses bras de fer avec le Real Madrid, même si ses relations avec les autres clubs se sont tendues à un moment donné, lorsqu'il a soutenu temporairement le projet de Super Ligue européenne, une position qui avait provoqué la colère des autres clubs.

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Miguel Ángel Gil Marín avait officiellement pris ses fonctions de premier vice-président de LaLiga en mars 2020, un poste qui lui donnait également un siège au sein de la commission déléguée, composée du Real Madrid, du FC Barcelone, du Real Betis, du Deportivo Alavés, du FC Séville, de Villarreal, du Sporting Gijón, du Celta Fortuna, du Real Oviedo, de Las Palmas et d'Almería.

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Le soutien de Tebas à l'Union des clubs européens

L'Union des clubs européens, dont le financement présumé par LaLiga semble avoir été la cause directe de la démission de Gil Marín, est une organisation relativement récente qui réclame une répartition plus équitable des revenus dans le football européen.

L'organisation met en garde contre un possible effondrement des championnats nationaux et la perte de compétitivité de nombreux clubs, en raison des déséquilibres actuels dans la répartition des revenus, nés de la relation entre l'UEFA et l'ex-Association européenne des clubs, qui regroupe les grands clubs du continent.

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Javier Tebas soutient l'Union des clubs européens depuis sa création et a participé à divers événements et colloques pour affirmer son appui à cette démarche.

D'autres clubs ont également rejoint cette organisation, parmi lesquels Las Palmas et Osasuna, dans le but de réclamer une meilleure représentation des clubs au sein du football européen.

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Malgré ces divergences quant au soutien apporté aux différentes associations de clubs, des sources haut placées au sein de LaLiga ont assuré à AS que les relations entre Tebas et Gil Marín étaient « excellentes », et estiment que la démission de ce dernier de son poste de premier vice-président n'entraînera aucun problème entre les deux dirigeants, au-delà de son départ de cette fonction.