Finaliste de la Coupe d'Afrique des nations : une star du Maroc annonce sa retraite à 32 ans

Une star de la sélection marocaine a annoncé ce mercredi sa retraite du football, à 32 ans, après une carrière remarquée.

Adam Masina a en effet décidé de raccrocher officiellement les crampons, alors qu'il n'a que 32 ans.

Cette annonce intervient quelques mois seulement après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, qu'il a disputée avec le Maroc face au Sénégal, et qui restera donc le dernier match de sa carrière.

Après avoir évolué auparavant à Bologne, Watford, l'Udinese et le Torino, le défenseur marocain était sans club depuis son départ de Bologne, en Serie A, au mois de janvier dernier.

Prochains matchs MAR Africa Cup of Nations Qualification 12:00 NER

Mais Adam Masina n'a pas l'intention de s'éloigner du monde du football pour le moment. Selon le journal « Corriere di Bologna », l'ancien défenseur, qui s'est illustré comme axial de la sélection marocaine lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, va vivre une nouvelle aventure au sein du staff technique du club italien de Progresso, un club de quatrième division, où il occupera le poste d'adjoint de l'entraîneur Francesco Salmi.

Ce changement de carrière est notamment motivé par les problèmes physiques dont il a souffert récemment, et qui l'ont poussé à mettre un terme à sa carrière de joueur.

Masina s'apprête donc à découvrir le football sous un angle totalement différent, après être passé directement au domaine de l'entraînement.