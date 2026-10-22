Selon le journaliste argentin Cesar Luis Merlo, Scaloni, qui avait mené l’Albiceleste au titre mondial en 2022, devrait prochainement prolonger jusqu’en 2030 son contrat, qui expire fin décembre. Un accord verbal aurait déjà été trouvé entre la fédération et le sélectionneur.

Cette nouvelle a de quoi surprendre, puisque Scaloni avait laissé son avenir en suspens après la finale de la Coupe du monde perdue contre l’Espagne (0-1 après prolongation) en juillet. Ses propos laissaient plutôt penser qu’il se retirerait à l’issue de son contrat : « Je vais parler avec le président de la fédération. Je ne sais pas si j’ai l’énergie de repartir pour un tour », avait déclaré l’homme de 48 ans en conférence de presse après la finale.

Si Scaloni avait quitté son poste à l’expiration de son contrat actuel, les deux matches amicaux prévus à la mi-novembre contre l’Uruguay et le Costa Rica auraient été ses adieux. L’entraîneur champion du monde devrait donc également diriger la sélection de son pays lors de la Copa America 2028 et de la Coupe du monde 2030.

Lionel Scaloni devra désormais faire sans Lionel Messi avec l’Argentine

Scaloni devra toutefois se passer de sa plus grande star, Lionel Messi ayant mis fin à sa carrière internationale après la Coupe du monde l’été dernier. Début octobre, lors de la victoire 3-0 en match amical contre le Bénin, le joueur de 39 ans avait disputé son match d’adieu.

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Scaloni est sélectionneur depuis février 2018. Outre le sacre mondial de 2022, il a mené l’Argentine à deux titres en Copa America, en 2021 et 2024. À ce jour, il a dirigé l’Albiceleste lors de 105 rencontres, pour 81 victoires et seulement dix défaites.