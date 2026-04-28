Fin tragique : Mohamed Salah a déjà disputé son dernier match avec Liverpool

Mohamed Salah a probablement disputé son dernier match avec Liverpool, a annoncé Ibrahim Hassan, directeur de la Fédération égyptienne de football, à l’agence de presse Reuters. L’ailier droit de 33 ans souffre d’une légère déchirure au tendon d’Achille.

Le week-end dernier, l’Égyptien a dû quitter le terrain sur blessure peu après l’heure de jeu lors de la rencontre de championnat contre Crystal Palace (3-1), prenant le temps de remercier longuement les supporters d’Anfield.

L’Égyptien semblait déjà conscient de la gravité de sa blessure. Bien que Liverpool n’ait pas encore communiqué officiellement, le président de la Fédération égyptienne de football dispose d’informations précises.

« Mohamed Salah souffre d’une déchirure au tendon d’Achille et aura besoin de quatre semaines de soins », a déclaré Hassan à l’agence de presse Reuters. Le joueur ne devrait donc plus porter le maillot des Reds cette saison, mais il devrait être rétabli à temps pour la Coupe du monde.

L’attaquant quittera l’Angleterre cet été après neuf saisons. S’il n’a pas toujours affiché son meilleur niveau cette année, il était encore l’un des principaux artisans du vingtième titre des Reds la saison passée.

Cette saison, sous la houlette d’Arne Slot, les Reds semblent se diriger vers une place dans le top 5, synonyme de qualification en Ligue des champions. D’ici là, le club devra se passer de son attaquant, qui a donc déjà disputé son dernier match pour le club.