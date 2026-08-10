Fin surprise : pourquoi Turki Al-Sheikh a-t-il renoncé au rachat de Derby County ?

L'un des projets phares de l'investissement saoudien dans le football anglais a pris fin de manière inattendue, après l'arrêt de l'opération de rachat par la société « Leon Sport », liée au conseiller Turki Al-Sheikh, de la participation majoritaire au club de Derby County, et ce malgré des négociations parvenues à un stade avancé et l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires à la finalisation du rachat.

La situation, qui semblait il y a quelques jours seulement proche d'une annonce officielle du transfert de propriété du club, s'est renversée de façon soudaine, après que Derby County a reçu une notification de la société l'informant de son souhait de ne pas poursuivre les démarches de rachat, ce qui met un terme à cette opération dont les négociations se sont étalées sur plusieurs mois.

Une opération qui avait bien avancé

Les négociations de « Leon Sport » avec Derby County n'en étaient pas à leurs débuts, elles avaient au contraire déjà atteint un stade très avancé, après que le dossier de rachat eut été examiné par les instances réglementaires compétentes du football anglais.

Derby County a confirmé que l'opération avait obtenu l'accord de l'Autorité indépendante de régulation du football ainsi que de la Ligue anglaise de football, le club ayant reçu la notification d'approbation au cours de la semaine dernière, ce qui faisait de la conclusion de la vente une simple question de temps.

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Mais c'est précisément après cette étape qu'est survenu le revirement inattendu, lorsque la société a informé le club de son souhait de ne pas mener à terme l'opération de rachat.

Derby County se retire du marché

Le club anglais s'est empressé de trancher sur son avenir, en annonçant que les négociations de vente d'une participation de contrôle à « Leon Sport » ne se poursuivraient pas, et que Derby County n'était plus à vendre.

En conséquence, le club continuera d'opérer sous la propriété et le soutien de la société « Clowes Developments », mettant ainsi fin à l'une des principales tentatives de changement de propriété du club au cours des derniers mois, sans qu'elle parvienne au stade de la concrétisation finale.

L'opération attendue avait suscité un vif intérêt en Angleterre, notamment avec les prévisions selon lesquelles l'arrivée d'un nouvel investisseur pourrait offrir à Derby County un solide apport financier, susceptible de l'aider à renforcer son effectif et à lutter avec force pour son objectif de retour en Premier League.

Al-Sheikh révèle la raison du retrait

Après l'annonce de Derby County, Turki Al-Sheikh a publié un message sur son compte de la plateforme « X », dans lequel il a dévoilé les raisons ayant conduit la société à ne pas poursuivre l'opération.

Al-Sheikh a d'abord tenu à remercier la direction du club et tous ceux qui ont participé aux négociations, mais il a expliqué que la longueur des procédures réglementaires avait entraîné une importante perte de temps, au point que l'opération avait atteint un stade où le temps restant n'était plus suffisant pour préparer la saison comme il se doit.









Al-Sheikh a déclaré : « Je tiens à remercier tout le monde au sein du Derby County Football Club, ainsi que tous ceux qui ont pris part à ce processus, pour leur travail acharné durant les mois écoulés. »

Le temps a inversé l'équation

Le conseiller saoudien a précisé que la société savait dès le départ que les procédures de l'Autorité indépendante de régulation du football nécessitaient du temps, affirmant son plein respect pour ces démarches, mais soulignant dans le même temps que le début de la saison avait bouleversé les calculs.

Il a ajouté : « Nous savions que les procédures de l'Autorité indépendante de régulation du football prenaient du temps, et nous en respectons pleinement l'importance, mais malheureusement, la saison ayant déjà débuté, nous ne disposions plus du temps nécessaire pour préparer l'équipe ou le club en vue de la saison prochaine. »

Ainsi, il apparaît que le facteur temps a joué le rôle le plus déterminant dans le changement de position des investisseurs, dès lors qu'il était devenu difficile de réaliser le projet de la manière dont ils l'avaient planifié avant le début de la saison.

La porte n'est pas définitivement fermée

Malgré le retrait de l'opération à l'heure actuelle, Al-Sheikh n'a pas exclu l'éventualité de développements futurs, affirmant que les contacts avec le club se poursuivraient au cours de la période à venir.

Il a déclaré : « Après une étude approfondie, nous ne jugeons pas opportun d'aller de l'avant à l'heure actuelle sans disposer des préparatifs nécessaires, mais nous resterons en contact avec le club et verrons ce qui pourra advenir à l'avenir. »

C'est ainsi que l'opération a pris fin pour le moment, mais la manière dont elle s'est retirée de la scène laisse la porte ouverte à une éventuelle reprise des négociations à l'avenir, d'autant que le projet avait atteint des stades avancés et obtenu les autorisations réglementaires avant que la situation ne change de façon soudaine.