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Le site espagnol « Defensa Central », citant le journaliste Steve Pearson, correspondant du site anglais « TEAM talk », révèle qu'Alexander-Arnold a décidé de quitter le Real Madrid pour retourner à Liverpool. Sa situation au sein de l'effectif s'est compliquée en raison de la concurrence au poste de latéral droit, et il n'a pas obtenu le temps de jeu qu'il espérait depuis son arrivée au club espagnol.

Les statistiques de l'international anglais illustrent l'ampleur de la crise qu'il traverse cette saison : il a disputé 9 matchs avec le Real Madrid, dont 6 comme titulaire, pour un total de seulement 492 minutes. Un bilan qui ne correspond pas à son statut passé de l'un des meilleurs latéraux du monde et qui traduit la baisse de son rôle dans les plans du staff technique dirigé par José Mourinho.

Selon Pearson, l'arrivée d'un autre latéral droit au Real Madrid l'été dernier, ainsi que le choix de Mourinho d'utiliser Fede Valverde à ce poste ces derniers temps, ont compliqué la situation d'Alexander-Arnold et réduit ses chances de jouer régulièrement. Le joueur fait face à une forte concurrence à son poste, malgré les grands espoirs qui avaient accompagné son transfert de Liverpool vers le club merengue.

Sa situation est d'autant plus délicate qu'il avait auparavant refusé de prolonger son contrat avec Liverpool, préférant tenter une nouvelle aventure au Real Madrid, un transfert qu'il considérait comme une étape exceptionnelle de sa carrière.

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Mais la réalité n'a pas été à la hauteur de ses attentes : il n'est pas parvenu à s'imposer pleinement, malgré sa bonne intégration dans le vestiaire et ses relations positives avec ses coéquipiers.

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Malgré les spéculations croissantes sur l'avenir du latéral anglais, Mourinho ne semble pas disposé à se séparer du moindre joueur cette saison. Il tient à conserver l'ensemble de son effectif jusqu'à la fin de l'exercice et repousse les discussions sur les dossiers individuels et les éventuels changements à l'issue des compétitions.

L'entraîneur a en effet besoin d'un effectif complet pour faire face aux blessures, aux suspensions et à l'enchaînement des matchs, et souhaite garder toutes les options disponibles pour jouer les titres.

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Un éventuel départ d'Alexander-Arnold dépendra de l'évolution du marché des transferts et des offres qu'il pourrait recevoir, d'autant que le mercato d'hiver approche et qu'un club pourrait se manifester pour le recruter.

Dans le même temps, le joueur doit relever le défi de retrouver le statut qu'il s'était forgé à Liverpool, sa cote ayant baissé depuis son arrivée à Madrid. Trouver du temps de jeu régulier est devenu une priorité qui pourrait le pousser à mettre fin prématurément à son aventure espagnole.