Fin définitive de l’idylle avec Matthijs de Ligt ? AnneKee Molenaar passe à l’action

En modifiant son pseudonyme Instagram en @annekeemolenaar, AnneKee Molenaar s’éloigne visiblement de Matthijs de Ligt, défenseur de l’équipe nationale néerlandaise et de Manchester United.

Si le couple n’a jamais confirmé publiquement sa rupture, tous les indices suggèrent désormais une séparation définitive.

Cette modification n’a pas échappé à l’une des principales chaînes néerlandaises de potins, RealityFBI : « AnneKee a visiblement repris son nom de jeune fille. Il y a encore une demi-heure, elle s’appelait @annekeedeligt. “Annekee de Ligt” figure toutefois toujours en dessous. C’est donc désormais “enfin” officiel sur Instagram. »

Le gérant du compte souligne toutefois que le processus a pris du temps : « L'année dernière, nous avions révélé en exclusivité que leur mariage avait capoté après une fête annulée en Italie. »

Plus tôt, De Ligt avait déjà adressé un signal clair en supprimant plus de 35 photos, dont plusieurs clichés de mariage avec AnneKee.

Les deux tourtereaux s’étaient unis à l’été 2024, juste avant l’Euro en Allemagne, mais la grande fête prévue avait été annulée « pour des raisons personnelles ».

Cet été, le défenseur central manquera la Coupe du monde avec les Oranje en raison d’une lombalgie chronique et invalidante.