Le FC Barcelone est parvenu à un accord avec Al-Hilal en vue d'acheter définitivement le contrat du Portugais João Cancelo, au cours de l'actuel mercato estival, après d'intenses tractations menées ces dernières semaines.

Selon le journaliste espagnol Juan Jesus, spécialiste des transferts, le FC Barcelone et Al-Hilal ont trouvé un accord définitif concernant le transfert de Cancelo, pour une somme proche de 10 millions d'euros, permettant au latéral portugais de faire son retour au club catalan.

Cancelo devrait signer un contrat de deux saisons avec le FC Barcelone, après être devenu une cible directe du club espagnol pour renforcer le flanc droit avant le début de la nouvelle saison.

Le journaliste espagnol a précisé que l'opération s'est fortement accélérée ces dernières heures, après que Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, s'est activé pour boucler le retour du joueur.

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Cette démarche fait suite à une demande directe de l'Allemand Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, qui a réclamé le retour immédiat de Cancelo, compte tenu de son besoin d'un joueur doté d'une grande expérience au poste de latéral et capable d'apporter offensivement.

Cancelo avait rejoint Al-Hilal en provenance de Manchester City au cours de l'été 2024, mais il n'était pas parvenu à s'adapter à l'ambiance des terrains saoudiens, avant de partir en prêt au Barça l'hiver dernier.