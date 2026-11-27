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Manchester United a activé la clause de prolongation du contrat de son capitaine portugais Bruno Fernandes, s'assurant ainsi de le conserver jusqu'en juin 2028.

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Le milieu de terrain portugais était entré dans la dernière année de son contrat avec Manchester United, mais le club disposait d'une option lui permettant de le prolonger de 12 mois supplémentaires.

Des sources bien informées, qui se sont confiées à « The Athletic » sous couvert d'anonymat, ont confirmé que Manchester United avait activé cette clause. Fernandes est donc désormais lié aux Red Devils jusqu'en juin 2028.

Cette décision intervient après que l'international portugais a confirmé l'arrêt des négociations concernant la prolongation de son contrat, les deux parties ayant convenu de donner la priorité à l'amélioration des résultats sur le terrain.

Cette démarche devrait alléger la pression sur les deux parties, faute d'accord sur un nouveau contrat. Manchester United évite ainsi que Fernandes puisse négocier avec des clubs étrangers à partir du 1er janvier en vue d'un départ libre l'été prochain, tandis que le joueur obtient davantage de garanties sur son avenir.

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Cette prolongation n'exclut toutefois pas un départ de Fernandes en 2027, mais elle permet à Manchester United d'exiger une indemnité de transfert en échange de ses services.

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Fernandes suscite toujours l'intérêt de clubs européens et saoudiens, alors que Manchester United a préparé une liste de recrues potentielles en prévision de son départ.

Cela dit, toute décision de départ serait prise de manière indépendante par Fernandes, en concertation avec la direction de Manchester United, et ne dépendrait pas des joueurs que le club pourrait recruter pour le remplacer.

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« The Athletic » avait révélé ce vendredi que Nico Paz, le meneur de jeu de Côme, figurait parmi les nombreuses options appréciées par les dirigeants de Manchester United.

L'avenir de Fernandes est devenu incertain depuis que l'ancien entraîneur Michael Carrick l'a écarté du onze de départ lors de la défaite à domicile face à Bournemouth (0-3), après qu'il a semblé critiquer le style de jeu de son équipe à la suite de la défaite 1-4 contre Côme en Ligue des champions.

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Le joueur de 32 ans avait retrouvé sa place de titulaire avant le limogeage de Carrick, et il a conservé le brassard de capitaine sous la direction du nouvel entraîneur Mauricio Pochettino.

Fernandes a inscrit un doublé lors du match nul 2-2 à l'extérieur face au Sporting Lisbonne mercredi, en quête du niveau qu'il affichait lors des saisons précédentes.

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La saison dernière, la star portugaise avait battu le record du nombre de passes décisives en une saison de Premier League, avec 21 offrandes.

Fernandes a été sacré joueur de l'année par l'association des journalistes de football anglais (FWA) et par l'association des joueurs professionnels (PFA).

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Le capitaine de Manchester United avait refusé l'opportunité de quitter le club en 2024, préférant prolonger son séjour. Il avait également reçu des offres financières alléchantes en 2025 et l'été dernier, mais les avait toutes déclinées en raison de son engagement envers le club et de sa volonté de l'aider à retrouver la Ligue des champions.