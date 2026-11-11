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Manchester United se rapproche de la nomination d'un nouvel entraîneur pour succéder à Michael Carrick, l'actuel technicien, dont la cote a fortement chuté après l'effondrement des résultats ces derniers temps.

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La direction de Manchester United a décidé de se séparer de Carrick durant l'actuelle trêve internationale, en raison des résultats décevants obtenus par l'équipe, qui n'a remporté que deux victoires lors de ses dix derniers matchs en Premier League, malgré son spectaculaire match nul 4-4 face à Aston Villa.

Carrick avait pris les commandes en janvier dernier, succédant au Portugais Ruben Amorim, avant d'obtenir un contrat de deux ans en mai, après avoir mené l'équipe à la troisième place et à la qualification en Ligue des champions. Mais la baisse des résultats a replongé son avenir dans l'incertitude.

Bien qu'il ait affirmé ne pas songer à démissionner après le match nul face à Aston Villa, les informations évoquent la volonté de la direction de Manchester United de régler le dossier du nouvel entraîneur avant d'affronter Liverpool sur la pelouse d'Anfield le 22 novembre.

De son côté, la chaîne « Sky Sports » a confirmé ce mercredi que Manchester United est parvenu à un accord de principe avec Mauricio Pochettino, l'actuel sélectionneur des États-Unis.

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Elle a indiqué que la direction du club anglais achève ses négociations avec la Fédération américaine de football, notamment en ce qui concerne la date fixée pour l'arrivée de Pochettino à Manchester United.

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Étant donné que la sélection américaine disputera deux matchs durant l'actuelle trêve internationale, et que Mauricio Pochettino devrait se trouver sur le banc samedi et mercredi face à Haïti, il pourrait rejoindre Manchester United immédiatement après, avec la possibilité d'être présent lors du match contre Liverpool le dimanche 22 novembre.

Malgré son engagement contractuel avec la sélection américaine, l'entraîneur argentin dispose d'une clause lui permettant de partir contre plus de 8 millions d'euros, soit la somme que Manchester United devra verser pour s'attacher ses services.

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Une réunion décisive à Monaco

Les décideurs de Manchester United se réunissent ce mercredi lors d'un sommet à Monaco, tandis que l'entraîneur Michael Carrick continue de venir travailler, bien que son avenir semble sombre.

Selon des informations de presse, Manchester United devrait annoncer le limogeage de Carrick ce jour, en raison de la baisse des résultats.

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Le journal anglais « Daily Mail » a rapporté que Carrick, l'entraîneur de Manchester United âgé de 45 ans, est apparu en levant le pouce vers les photographes à son arrivée au centre d'entraînement de Carrington, propriété du club, ce mercredi matin.

Dans le même temps, le directeur général Omar Berrada et le directeur sportif Jason Wilcox doivent rencontrer Sir Jim Ratcliffe à Monaco pour décider du sort de Carrick.

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Berrada et Wilcox se sont envolés hier vers le sud de la France pour assister à un sommet prévu des responsables de la société Ineos. Berrada et Wilcox soumettront leur recommandation à Ratcliffe aujourd'hui, et tous les signes indiquent que Carrick paiera le prix de l'inquiétante chute de son équipe dans la zone de relégation de la Premier League.

Il est entendu que la direction d'Old Trafford souhaite informer Carrick de sa décision en face à face, ce qui pourrait se produire dans les prochaines heures.