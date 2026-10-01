Les répercussions de l'élimination de la sélection bahreïnie de la Coupe du Golfe ne se sont pas limitées à sa seule sortie de la compétition, après que des déclarations médiatiques ont révélé un rebondissement inattendu concernant l'avenir du Croate Dragan Talajić, sélectionneur de l'équipe, qui devient le premier entraîneur à faire face à la tempête d'un départ au terme du parcours de l'une des sélections lors de la « Coupe du Golfe 27 ».

La sélection bahreïnie avait fait ses adieux au tournoi dès la phase de groupes, après avoir subi une lourde défaite face au Yémen sur le score de 5-2, lors de la troisième et dernière journée, permettant à la sélection yéménite de signer la plus large victoire de son histoire en Coupe du Golfe et d'éliminer Bahreïn de la compétition d'une manière choquante.

À lire aussi : Un choc transcontinental : Jesus a-t-il écrit la fin de Ronaldo avec Al-Nassr ?

Après la rencontre, le journaliste sportif Fahd Al-Jardan s'est exprimé dans l'émission « Dawrina Ghair » au sujet du sort de Talajić, révélant que l'entraîneur croate avait fait ses adieux aux joueurs de la sélection bahreïnie après la défaite face au Yémen, signe manifeste de la fin imminente de son aventure avec l'équipe.

Al-Jardan a déclaré lors de son passage dans l'émission « Dawrina Ghair » : « Le Croate Dragan Talajić, entraîneur de la sélection bahreïnie, a fait ses adieux aux joueurs après la lourde défaite face au Yémen et l'élimination du tournoi », les regards se tournant désormais vers la prochaine étape et vers l'éventualité d'une annonce officielle du départ dans les prochaines heures.

Dans le même temps, les quatre sélections qualifiées se préparent pour les demi-finales : la sélection saoudienne affronte son homologue qatarie au stade Al-Inma, tandis que la sélection émiratie se mesure à son homologue omanaise au stade de la cité sportive du Prince Abdullah Al-Faisal, les deux vainqueurs devant se qualifier pour la finale prévue le mardi 6 de ce mois.

Ainsi, l'élimination de Bahreïn de la « Coupe du Golfe 27 » n'aura pas seulement été un adieu précoce au tournoi, mais pourrait bien marquer le point final de l'aventure de Talajić avec la sélection, cette défaite historique face au Yémen plaçant l'entraîneur croate au cœur de la tempête et ouvrant la voie à un changement attendu à la tête du staff technique.